Besimi në ekonomi u përkeqësua në prill, ndikuar nga konsumatorët dhe shërbimet

Treguesi që mat besimin e bizneseve dhe konsumatorëve pësoi rënie në muajin prill. Sipas Bankës së Shqipërisë, treguesi i ndjesisë ekonomike u ul me 1.5 pikë. Megjithatë, sipas Bankës Qendrore, niveli aktual i tij qëndron 6.4 pikë mbi mesataren historike.
Rënia e besimit për prillin u ndikua kryesisht nga ulja e besimit në sektorët e shërbimeve, tregtisë dhe rënia e besimit konsumator. Nga ana tjetër, besimi në sektorin e industrisë dhe të ndërtimit dha kontribut pozitiv në treguesin e përgjithshëm.
Treguesi i besimit të industrisë u rrit me 1.5 pikë përqindje në prill, pasi ra me 2 pikë përqindje një muaj më parë. Niveli i tij aktual qëndron rreth 8.5 pikë përqindje mbi mesataren historike. Rritja u ndikua nga vlerësimet më optimiste të bizneseve për prodhimin industrial, si dhe për ecurinë e kontratave porositëse nga eksportet. Pritjet e bizneseve për çmimet në të ardhmen, pas rritjes së theksuar një muaj më parë, regjistruan rënie të lehtë këtë muaj.
Treguesi i besimit në ndërtim u rrit me 4.9 pikë përqindje në prill. Aktualisht, niveli i tij është rreth 10.6 pikë përqindje mbi mesataren historike. Në rritjen treguesit ndikoi kryesisht përmirësimi i situatës së porosive aktuale. Komponenti tjetër, vlerësimet për aktivitetin aktual ndërtues, dha një kontribut të vogël rënës në indeks. Pritjet për çmimet në të ardhmen regjistruan pothuaj të njëjtin nivel si një muaj më parë.
Treguesi i besimit në shërbime u ul me 1.7 pikë përqindje këtë muaj. Aktualisht, niveli i tij qëndron rreth 9 pikë përqindje mbi mesataren historike. Ecuria gjatë muajit prill u ndikua nga ulja e vlerësimit të bizneseve për nivelin e kërkesës dhe ecurinë aktuale të biznesit të tyre. Pritjet e bizneseve për çmimet në të ardhmen janë rishikuar për poshtë.
Treguesi i besimit në tregti u ul me 3.6 pikë përqindje në prill. Megjithatë, niveli i tij qëndron ndjeshëm mbi mesataren historike, me rreth 13.4 pikë përqindje. Rënia gjatë prillit u ndikua kryesisht nga vlerësimet më pak optimiste të bizneseve për ecurinë aktuale të shitjeve. Pritjet për çmimet në të ardhmen vijuan të shënojnë rritje edhe këtë muaj.
Treguesi i besimit konsumator u ul me 3.2 pikë përqindje në prill, duke rënë rreth 4.5 pikë përqindje poshtë mesatares historike. Në rënie ndikuan rënia në të katërt komponentët përbërës: pritjet për gjendjen e tyre personale financiare, situatën ekonomike në të ardhmen, si dhe situata e blerjeve të mëdha, ajo aktuale dhe pritjet./ Monitor