Berlini akuzon Moskën për sulm kibernetik

Qeveria gjermane ka akuzuar Rusinë për një sulm të madh kibernetik dhe një fushatë dezinformimi gjatë fushatës zgjedhore federale. Prandaj, ambasadori rus është thirrur në Ministrinë e Jashtme, tha të premten një zëdhënës i ministrisë.
Së pari, një sulm kibernetik kundër kontrollit të trafikut ajror gjerman në gusht 2024 mund t’i atribuohet qartë grupit rus të hakerave “Fancy Bear”. “Gjetjet tona të inteligjencës vërtetojnë se shërbimi i inteligjencës ushtarake ruse GRU mban përgjegjësi për këtë sulm”, shtoi zëdhënësi.
Për më tepër, tani mund të thuhet përfundimisht se Rusia, nëpërmjet fushatës “Stuhia 1516”, u përpoq “të ndikonte dhe destabilizonte si zgjedhjet e fundit federale ashtu edhe punët e brendshme të vazhdueshme të Republikës Federale të Gjermanisë”.
Ekzistojnë informacione të besueshme që tregojnë se organizatat e mbështetura nga shërbimi i inteligjencës GRU ishin pas kësaj fushate.
Konkretisht, hetimi ka të bëjë me fushatën “Stuhia 1516”, e cila ka filluar që nga viti 2024 dhe synon kryesisht të ndikojë në zgjedhjet perëndimore. Përpara zgjedhjeve federale gjermane, fushata shënjestroi, ndër të tjera, kandidatin kryesor të Partisë së Gjelbër, Robert Habeck, dhe kandidatin e atëhershëm për kancelar të CDU-së, Friedrich Merz. Dy ditë para zgjedhjeve të parakohshme më 23 shkurt 2025, qeveria gjermane njoftoi se autoritetet gjermane të sigurisë kishin marrë indikacione se videot e rreme rreth manipulimit të dyshuar të fletëvotimeve ishin pjesë e një fushate ruse dezinformimi.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme gjermane tha se veprimet e Rusisë “kërcënojnë shumë konkretisht sigurinë tonë, jo vetëm përmes luftës së saj agresionale kundër Ukrainës, por edhe këtu në Gjermani”.
Ai shtoi se qeveria gjermane, në koordinim me partnerët e saj evropianë, do të “ndërmerrte një sërë kundërmasash për ta bërë Rusinë të paguajë për veprimet e saj hibride”.
Nga janari i vitit 2026, udhëtimet ndërkufitare të diplomatëve rusë brenda Zonës Evropiane të Shengenit do të monitorohen gjithashtu, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme. “Qëllimi është të lehtësohet shkëmbimi më i mirë i informacionit dhe të minimizohen rreziqet e inteligjencës.” Janë planifikuar gjithashtu kufizime të mëtejshme dypalëshe mbi personelin diplomatik rus. Zëdhënësi nuk dha detaje.
Sipas deklaratave të saj, qeveria gjermane ka kohë që vëren një rritje të kërcënimeve hibride nga Rusia. Lufta hibride kuptohet si një kombinim i mjeteve ushtarake, ekonomike, të inteligjencës dhe propagandës, të cilat mund të përdoren gjithashtu për të ndikuar në opinionin publik; përfshihen edhe sulmet kibernetike të sponsorizuara nga shteti.