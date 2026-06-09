Berisha tone dramatike në konferencën e EPP: Shqipëria në sallën e Urgjencës

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka mbajtur një fjalim me tone dramatike në konferencën e Partisë Popullore Europiane (EPP) që po mbahet në Sarajevë, duke e përshkruar Shqipërinë si një vend që ndodhet në sallën e urgjencës dhe në një krizë të thellë politike, institucionale dhe shoqërore. Sipas tij, problemi themelor i Shqipërisë mbetet mungesa e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, të cilat ai i cilësoi si farsë e dokumentuar nga institucionet ndërkombëtare.
Në këtë kontekst, ai përsëriti kërkesën për një qeveri kujdestare që do të garantonte një proces zgjedhor të drejtë dhe të standardeve demokratike. Lideri i opozitës paralajmëroi se situata mund të degradojë në përplasje serioze nëse nuk gjendet një zgjidhje paqësore, duke theksuar se lëvizja është e pandalshme dhe se ajo nuk përfaqëson vetëm një forcë politike, por një reagim më të gjerë qytetar.
Pjesë nga fjala e Berishës:
Mendoj se problemi më themelor i vendit tim është mungesa e zgjedhjeve të lira. Zgjedhjet janë një farsë, e dokumentuar tashmë nga institucionet ndërkombëtare. Prandaj ndihma më e madhe do të ishte një qeveri kujdestare që të garantojë një proces zgjedhor të lirë dhe normal. Por sot, siç më pyesni, vendi im, Shqipëria ndodhet në sallën e urgjencës. Është vërtet në një ‘dhomë urgjence’. Po përballet me protesta që nuk janë parë më parë. Dhe mënyra se si kryeministri po i trajton është shumë cinike, madje më shumë se cinike.
Vendi im ka nevojë për një zgjidhje paqësore dhe civile, duke shmangur një përplasje të mundshme që mund ta kthejë vendin shumë vite pas ose në një regres të rëndë. Lëvizja është e pandalshme. Ju them këtë: nuk është vetëm një lëvizje e partisë sime, por është e pandalshme. Është me rëndësi themelore që kjo të merret seriozisht dhe të gjendet një zgjidhje paqësore, me një qeveri kujdestare që ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Këto janë edhe kërkesat kryesore të tyre, përfshirë edhe dorëheqjen e kryeministrit. Por më e rëndësishmja është zgjidhja e kësaj krize në mënyrë të qytetëruar dhe paqësore, duke shmangur çdo përplasje që mund të ndodhë nëse qeveria vazhdon të sillet në këtë mënyrë, duke i injoruar apo duke i trajtuar si të pavlefshëm, etj.
Znj. Sekretare e Përgjithshme Montserrat. Do të doja fillimisht të falënderoja nga zemra Presidentin weber, ju Sekretaren e Përgjithshme dhe Partinë Popullore Evropiane (EPP) për interesin e madh që po tregoni ndaj rajonit tonë. Ky është eventi i tretë i madh që EPP organizon në rajon. Konferenca në Mal të Zi ishte një ngjarje e rëndësishme. Misioni faktmbledhës i dërguar në Shqipëri ishte po ashtu me shumë rëndësi, dhe kjo konferencë sot, mendoj se është një ndihmë e rëndësishme dhe antidoti më i mirë kundër lodhjes nga zgjerimi. Është shumë e rëndësishme të mbahet gjallë shpresa e kombeve tona për një të ardhme evropiane si e ardhmja më e mirë.
Tani, të dashur miq, ju të nderuar pjesëmarrës në këtë panel jeni njerëz të pushtetit. Unë jam njeri i opozitës, prandaj kërkoj ndjesë nëse do të jem pak i ndryshëm në paraqitjen time. Besoj se çështja më themelore për vendet tona, e cila në një farë mënyre i dëmton në rrugën drejt Bashkimit Evropian, është dobësia dhe mosrespektimi i shtetit të së drejtës. Nuk ka asgjë më themelore, sipas gjykimit tim modest si ish-Kryeministër, sesa forcimi i shtetit të së drejtës për t’i bërë qytetarët më të lirë. Kuptimi i këtij procesi është që qytetarët e vendeve tona të bëhen më të lirë, më të begatë dhe më të sigurt. Kjo është vërtetuar në qindra miliona europianë që kanë kaluar këtë proces integrimi.
Prandaj, mangësitë në shtetin e së drejtës janë një problem themelor në vendet tona. Por kur flas për shtetin e së drejtës, kam parasysh edhe shtetin ndërkombëtar të së drejtës. Ne jemi vende shumë të pasura me pakica. Dhe kam dy vëzhgime: pakicat në vetvete nuk krijojnë probleme; problemet krijohen ose nga shumicat, ose nga vendet e origjinës. Ku qëndron shteti i së drejtës? Ekzistojnë konventa evropiane dhe të OKB-së për pakicat, të cilat duhet të respektohen plotësisht. Nëse pakicat në vendet tona gëzojnë atë që parashikojnë këto konventa dhe karta, ato mund të jetojnë si qytetarë të lirë dhe të barabartë në çdo vend. Ato nuk kanë nevojë për ‘dorë të madhe’ apo për ndërhyrje të tjera.
Sipas mendimit tim, respektimi i këtyre konventave duhet të jetë përparësi kryesore për vendet tona. Vendet tona, nga e kaluara e afërt, jo Shqipëria por disa vende të tjera, kanë pasur probleme dhe trashëgimi të vështira. Por Kroacia dhe Sllovenia kanë pasur gjithashtu. Çfarë u vendos? Në emër të idealeve të integrimit, u vendos që të lihen mënjanë konfliktet dhe të mos eksportohen konfliktet në Bashkimin Evropian. Dhe sot ato janë dy shembuj frymëzues për vendet tona në procesin e integrimit. Tani më lejoni të jem më specifik për vendin tim. Shqipëria nuk ka probleme me fqinjët, jo, marrëdhëniet janë normale dhe të mira. Kjo është e vërteta. Në Shqipëri nuk ka ndikim të madh rus, jo. Por në Shqipëri ekziston një fuqi e tmerrshme: droga, droga, droga.
Në Shqipëri zgjedhjet janë një farsë. Një përfaqësues shumë i respektuar i Parlamentit Evropian, i cili ka vëzhguar zgjedhjet në Shqipëri, deklaroi në Asamblenë tonë parlamentare se në Shqipëri krimi i organizuar nuk lejon rotacionin e pushtetit. Kjo është e vërteta. Raporti i fundit i AFET-it, dhe raporti i misionit faktmbledhës që do të vijë së shpejti, kanë konstatuar se fusha është krejtësisht e pabarabartë në kushtet e një shteti të kapur nga partia. Por pse? Pse këto lidhje? Pse Shqipëria të jetë eksportuesja e parë e kanabisit? Pse Shqipëria të jetë një nga transportueset më të mëdha të kokainës nga Amerika Latine në Europë?
Dhe këtu kthehem 50 vite pas, si i ri kardiolog. Kam pasur rastin të kujdesem për njerëz të zakonshëm, të burgosur, anëtarë të Byrosë Politike. Asnjëherë diktatori nuk më kërkoi ta vizitoja. Por çfarë pashë aty? Mësova se njerëzit më të rëndësishëm për figurat kyçe nuk ishin ministrat apo zyrtarët e lartë, por ata që thyenin kocka, që shtypnin kafkat në policinë sekrete dhe në burgje. Ata shkelnin ligjin, por e bënin për të mbajtur pushtetin. Ata e dinin se gjithçka bëhej për të ruajtur pushtetin.
Çfarë kërkon një diktaturë totalitare? Ajo kërkon lidhje me krimin për të arritur atë që nuk mund ta marrë përmes ligjit. Çfarë nuk të lejon ligji si lider, e merr përmes lidhjeve të tilla.
Prandaj sot vendi im është në një gjendje të rëndë, në një lëvizje të jashtëzakonshme qytetare dhe rinore. Edhe pse slogane të ndryshme ekzistojnë, thelbi është shkelja e shtetit të së drejtës kombëtar dhe ndërkombëtar. Në zonën e Zvërnecit, që është një lagunë, duhet respektuar ligji, ‘Natura 2000’ dhe direktivat e BE-së për habitatet dhe shpendët. Por kur shkel gjithçka, sillesh si sulltan në një ‘sulltanat të promovuar’. Prandaj, apeli im është: shikoni Shqipërinë. Sepse diktatorët nuk marrin kurrë vendimet e duhura. Kjo lëvizje, megjithëse nuk është organizuar nga partia jonë, ne e mbështesim. Është një lëvizje qytetare, shumë e fuqishme dhe duhet të përfundojë në mënyrë paqësore, duke zgjidhur krizën e rëndë që ka përfshirë Shqipërinë sot. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj.