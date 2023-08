Berisha thirrje për krijimin e një fronti të gjerë opozitar

Në nisje të mbledhjes së Kryesisë së grupit të Rithemelimit, kreu Sali Berisha ka theksuar rëndësinë e krijimit të një fronti të gjerë opozitar për të “rrëzuar nga froni” qeverinë aktuale.

Berisha u shpreh se krijimi i frontit opozitar me të gjitha forcat politike opozitare duhet të nisë në mënyrë urgjente.

“Kemi të bëjmë me një regjim, jo me një qeveri që ndjek rregullat. Me të gjitha forcat politike opozitare që duan të përballen me këtë regjim. Me të gjithë elementet e rëndësishëm të opinionit publik që luftojnë kundër këtij regjimi me penën e tyre. Me shoqërinë civile që nuk mëkohet me fondet dhe udhëzimet e partisë. Krijimi i fronit opozitar duhet të jetë përpjekje madhore e jona dhe duhet filluar nga puna menjëherë. Krahas analizës.”

Megjithatë, kreu i Rithemelimit theksoi se fronti opozitar mund të rrëzonte qeverinë nëse do të ekzistonte vota e lirë. Por, duke marrë parasysh të kundërtën, zgjidhja sipas tij do të jenë protestat masive.

“Fronti opozitar, i një rëndësie jetike. Frontet opozitare kanë përmbysur me votë, regjime që kanë respektuar votën. Frontet opozitare kanë dështuar, si të tilla, në përmbysjen e narko-shteteve. Ato janë të pazëvendësueshme për një qëllim madhor, për protesta të fuqishme kundër regjimit dhe pastaj gara elektorale.”