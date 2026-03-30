Berisha thirrje nga foltorja: Sa herë shihni Ramën, gjuajeni me vezë dhe domate

Kryetari i PD, Sali Berisha, nga foltorja e kësaj të hëne para Kryeministrisë u bëri thirrje qytetarëve të reagojnë kundër kryeministrit Edi Rama duke përdorur vezë dhe domate gjatë takimeve publike.
Ai u drejtua veçanërisht ndaj pensionistëve, duke i ftuar të ngrihen kundër “poshtërimit” dhe keqmenaxhimit të supozuar të resurseve publike, duke përmendur raste të pretenduara vjedhjesh në portin e Durrësit, tunelin e Llogarasë dhe Djegësin e Tiranës.
Berisha premtoi gjithashtu rritje të pensioneve dhe rrogave të ulëta në rast se Partia Demokratike vijon në pushtet, duke garantuar “minimumin jetik dhe pensionet më të larta në rajon”.
Ai ftoi qytetarët të bashkohen më 17 prill për “ditën e kryengritjes së madhe paqësore” dhe paralajmëroi një pjesëmarrje masive për të kundërshtuar veprimet e kryeministrit dhe qeverisë së tij.
Sali Berisha: Të dashur miq, i diskredituar në shkallën më ekstreme. U thashë edhe njëherë, në mënyrë absolute atë ditë që votoi në parlament për të bllokuar arrestimin e Ballukut, kreu të njëjtin akt sikur të dilte lakuriq në këtë ballkon para qytetarëve.
Identik. Tregoi se çfarë malli është dhe kush është.
Tani kërkon të shëtisë dhe të bëjë takime me qytetarët.
Qytetarë dhe qytetare, mos e pranoni. Me një domate dhe vezë në xhep në çdo takim të tij të shkoni dhe gjuajeni.
Gjuajeni se nuk ka burrë më frikacak mbi tokë.
Dijeni mirë se ai është njeriu më frikacak që ka bërë nëna në këtë vend dhe se veprimet e tij janë veprimet e frikacakut.
Ndaj dhe mos ia kurseni.
Edhe në takim shkoni, po nga një vezë apo domate të kalbur hidhjani.
Jo vetëm atij, por edhe përfaqësuesve të tij hajdutë, të cilët në vend që të mbronin ligjin në parlament, në vend që të qëndronin në anën tuaj, votuan për mbrojtjen e vjedhjeve të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut.
Atëherë miq, ata janë njëlloj me Ramën. As atyre mos ua kurseni askërkund vezën dhe domaten kudo që t’i shihni.
Një thirrje të veçantë kam për pensionistët. Ngrihuni dhe mos pranoni këtë poshtërim që po bën ndaj jush.
Askush nuk ka kontribuar në vendin e vet më shumë se ju.
Askush nuk ka sakrifikuar për familjen dhe shoqërinë shqiptare se sa ju.
Dhe tani u trajton si qenie lëmoshe. Si lypsarë.
Tani u trajton me çnjerëzinë më të madhe.
130 milionë euro vjedh tek djegësi i Tiranës. Ku është? Asnjë tullë.
130 milionë euro do paguhet Beketi se i mbylli televizionin sepse e kritikonte. 50 milionë euro vodhi tek tuneli i Llogarasë.
Miliarda po vjedh në portin e Durrësit, kurse ju numëroni kafshatën. Kurse ju nuk merrni dot ilaçet.
Ngrihuni për dinjitetin tuaj në radhë të parë.
Se ju meritoni para së gjithash dinjitet.
Sepse vendi u ka borxh dinjitetin.
Sepse shoqëria shqiptare u ka borxh dinjitetin.
Po dinjiteti duke numëruar kafshatën nuk ka.
Dhe ju bashkohuni, pavarësisht nga pikëpamjet tuaja.
Hajduti nuk ka parti, nuk ka besim, nuk ka fe, nuk ka din, nuk ka iman, nuk ka moral.
Të bashkohemi të gjithë kundër tij.
Do t’ua bëj pensionet në krye të katër viteve. Lexoni mirë se ç’do bëjë mashtruesi. Do e rrisë dy herë nga 4 dhe 8 përqind. Kjo qenka rritja?
Dhe përdor një gjuhë mashtruesi ndaj jush.
Po ju e keni parë vetë, keni 13 vite.
Ju keni eksperiencën e jetës, ju nuk mund të mashtroheni në këtë mënyrë nga një njeri që nuk ka nder as moral.
Ndaj dhe t’i japim duart sa më parë.
Dhe fjala dhe zotimi ynë solemn është se përveç minimumit jetik, nis vrapi i rritjes së pensioneve dhe rrogave të ulëta gjersa ju të jeni pensionistët me pensionet më të larta në rajon.
Gjersa ju të jeni rrogëtarët me rrogat më të larta në rajon.
Dhe ky është zotimi ynë.
Por duhet të largojmë.
Ndaj dhe në ato takime që u mbledhin me detyrim përplasjani në fytyrë.
Edhe njëherë, diskretitojeni dhe demaskojeni.
Ai meriton, turpin, turpin dhe vetëm turpin
Me 17 kemi ditën e kryengritjes së madhe paqësore”
Ftoj qytetarët e Tiranës dhe mbarë Shqipërisë të bashkohemi për t’i thënë Edi Ramës se vendi yt është para ligjit, para ligjit, para ligjit.
Të hënën tjetër, në ora 7 në këtë shesh, përsëri për t’i marrë fytyrën atij që nuk ka fytyrë, Edi Ramës.
Rrofshi ju, rroftë Shqipëria.