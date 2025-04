Berisha takim me fasoneri: Situata e vështirë për ju do të marrë fund më 11 Maj

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka zhvilluar një takim me punonjësit e një fasonerie në kryeqytet ditën e sotme. Gjatë bashkebisedimit, Berisha tha se fasonët jane prodhim, punësim dhe krenari kombëtare duke shtuar se situata e tye e vështirë do të marëë fund në datën 11 maj.

Berisha shtoi se do të bëjnë gjithçka për të kthyer sa më shumë shqiptar që janë larguar tashmë nga vendi ynë.

PJESË NGA FJALIMI:

“Shumë faleminderit për këtë pritje. Shfrytëzoj rastin t’u jap ju përshëndetjet më të përzemërta për këtë sipërmarrje model që keni ngritur dhe drejtoni. U përshëndes me shumë përzemërsi ju zonja dhe zonjushe që punoni këtu dhe keni arritur standardet më të mira në një sipërmarrje ku punohet me qarqe të integruara, një sipërmarrje që eksporton jashtë vendit produkte shumë cilësore dhe të vlerësuara.

Dua ta përgëzoj edhe njëherë sipërmarrësit dhe ortakët sepse 3 vitet e fundit kanë qenë kushte jomiqësore pune për ët gjithë prodhuesit dhe eksportuesit në Shqipëri.

Kanë qenë jomiqësore për arsye se euro, me të cilën këta i kanë transaksionet, këtu u zhvlerësua me 35 përqind, zhvlerësim shumë i dëmshëm për një sipërmarrje, e cila ka një marzh të caktuar fitimi. Dhe qeveria, në vend që të krijonte bordin me të cilin të kompensonte çdo cent të rënies së euros dhe këta të mbanin sipërmarrjet dhe t’i zgjeronin më tej, ndodhi që qindra e qindra sipërmarrje eksporti u mbyllën.

Dhe ata që i kanë mbajtur, i kanë mbajtur falë aftësive të tyre sepse kushtet kanë qenë të papërshtatshme, të rënda. Qeveria doli me një qëndrim ndaj eksportuesve, një qëndrim absolutisht jo vetëm antiekonomik, por në çdo aspekt shumë të dëmshëm.

Edi Rama në vend se të kompensonte për euron e rënë, doli me mendimin se fasonët janë ndërmarrje për botën e tretë. Ja urdhëro të vijë këtu të shohë se cila është bota e tretë në duart tuaja. Fasonët janë prodhim, punësim dhe janë krenari kombëtare. Kjo është e vërteta. Dhe fasonët e kanë një specifikë. Punësojnë në tërësi shumë më tepër gra se sa burra për shkak të kërkesave, vëmendjes, përqendrimit dhe cilësisë që kërkon puna e fasonit. Tani ky zotëri që bën xhiro dhe mbledh gratë e administratës me detyrim kudo që shkon, a mund t’u thotë atyre se pse nuk ndihmoi me qindtra ndërmarrje fason që punësonin qindra gra e vajza dhe mbanin familjet e tyre, por i la të falimentonin dhe ato të largohen ose të jetojnë në varfëri, ose të marrin rrugët e dheut në emigracion.

Ai ka ndërmarrë një tur me banalitete, me të cilat do të zhvlerësojë të gjitha problematikat e mëdha të krijuar sot për sipërmarrjen. Do të mbulojë falimentimet masive. Nga viti 2023 deri në vitin 2024, eksportet në Shqipëri janë ulur me 32 përqind. Pra, pothuaj një e treta e vendeve të punës janë shkatërruar. Një e treta e rrogave që hynin në familje, nuk janë më. Çdo vend ka një fond për mbrojtjen e eksporteve. Kur sheh vështirësi në ndërmarrjet e eksportit, u shkon në ndihmë sepse është prodhim, rrogë, familje…

Dhe kjo nuk ndodh. Ai vazhdon xhiron e tij me një fjalor të mjerë prej mjerani, por kjo situatë me 11 Maj merr fund.

Unë u garantoj ju se do kompensojmë çdo qindarkë të humbur në euro. Energjinë do ta shesim me 6 lekë nga 18 që e blejnë sot. Çmimin e ujit do e përgjysmojmë. Çdo lloj qiraje, do përgjysmohet dhe bashkitë nuk do mund të vendosin kurrë taksa mbi 1 përqind të xhiros. Kështu që edhe sipërmarrësi do ktë mundësi të zgjerojë, të investojë, të rrisë rrogat dhe të punësojë më shumë. Ndaj dhe ju ftoj që këto 12 ditë që kanë mbetur, çdo familjar tuajin, çdo njeri që njihni, që akoma nuk është i vendosur, t’i paraqisni programin tonë se ky program është për çdo shqiptar. E kemi thënë dhe e themi, ne do vendosim minimumin jetik për çdo pensionist me pension nën 200 euro, për çdo të papunë, për çdo njeri në ndihmë ekonomike, për çdo fëmijë me një prind dhe për studentët me bursë.

Në këtë mënyrë japim një frymëmarrje më të madhe. Do rimbursojmë 100 përqind listën e ilaçeve që rimburson republika italiane. Do vendosim bonusin për fëmijën e parë 70 euro, për fëmijën e dytë 60 euro, për fëmijën e tretë nga lindja gjer 23 vjeç. Do bëjmë gjithçka për të kthyer sa më shumë shqiptarë. Shembulli, është kthyer në vitin 2006, ka punuar në Itali, është kthyer dhe urdhëroni se çfarë sipërmarrje ka ngritur bashkë me kolegët e tij,” tha Berisha.