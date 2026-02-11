Berisha: Shqipëria nuk do të ketë më farsë zgjedhore, prandaj është ngritur popull

Kreu Partisë Demokratike, Sali Berisha deklaroi se Shqipëria nuk do të ketë më farsë zgjedhore, prandaj është ngritur në këmbë populli. Gjatë një konference për mediat, Berisha u shpreh se Shqipëria do ketë zgjedhje, jo farsë.
Sali Berisha: Sigurisht që ai me farsën mburret. Por farsë tjetër Shqipëria nuk do ketë.
Shqipëria do ketë zgjedhje. Ky është në këmbë për popullin se do të ketë zgjedhje.
Ai mendon se prapë do i ndëshkojë shqiptarët me farsë elektorale, kurse ne i themi shporru, qërohu se zgjedhje me ty nuk ka dhe shqiptarët do votojnë të lirë. Kjo është gjithçka.