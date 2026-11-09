Berisha rikthehet te kartoni i kuq ndaj Finlandës: “E kemi kaluar atë moment, tani është në dorën tonë”

Ndeshja e ardhshme me Finlandën sjell në vëmendje edhe një herë episodin që shënoi përballjen e mëparshme mes dy përfaqësueseve: kartonin e kuq të Etrit Berishës. Portieri kuqezi do të jetë sërish përballë finlandezëve më 12 nëntor, këtë herë në një sfidë ku Shqipëria kërkon të marrë pikët e plota dhe të ruajë objektivin për ta mbyllur grupin e Ligës së Kombeve në vendin e parë. Portieri kuqezi nuk e konsideron sfidën e 12 nëntorit si revansh personal, por pranon se episodi që ndikoi në ndeshjen e kaluar mbetet një moment i veçantë. Berisha kërkon mbështetjen e tifozëve dhe beson se Shqipëria ka cilësinë për të synuar kreun e grupit.
Në konferencën për shtyp nga “Shtëpia e Futbollit”, Berisha u rikthye te ai episod, duke pranuar se ishte një moment që ndikoi në rrjedhën e lojës dhe e vështirësoi situatën për Kombëtaren. Megjithatë, ai nuk dëshiron që sfida e radhës të shihet si një përballje për revansh personal.
Kartoni i kuq ndaj Finlandës, Berisha: “E kemi kaluar atë moment”
I pyetur nëse ndjen një përgjegjësi të veçantë përballë Finlandës, pas asaj që ndodhi në ndeshjen e kaluar, portieri theksoi se e shkuara nuk mund të ndryshohet. Sipas tij, episodi ishte një moment i pafat, ndërsa skuadra tashmë duhet të përqendrohet te sfida e re dhe te mundësia që ka për të arritur objektivin. “Gjërat që kanë ndodhur nuk mund të kthehen prapa. Ishte një moment ku ndryshoi edhe rrjedha e lojës. Ishte edhe pak fatkeqësi. Pranimi i golit e bëri më të vështirë gjithçka. E kemi kaluar atë moment. Gjithçka e kemi në dorën tonë. Ekipi do të paraqitet mirë, sepse dëshira është e madhe”, u shpreh Berisha.
Berisha shpjegoi edhe si ndodhi gabimi në Helsinki, duke treguar se kishte ndryshuar vendimin në momentin e fundit pas një pasimi dhe se nuk kishte pasur kontakt me kundërshtarin, i cili arriti ta shfrytëzonte situatën. Ndërsa për portierin Caprile, Berisha tha se nuk kishte informacion për të komentuar.
Shqipëria ka më shumë cilësi, por Finlanda kërkon respekt
Berisha beson se kuqezinjtë kanë në përbërje lojtarë me cilësi dhe eksperiencë më të madhe, por kjo nuk e bën Finlandën një kundërshtar që mund të merret lehtë. Portieri kujtoi se ndeshjet e mëparshme kanë dhënë mësime të rëndësishme dhe se asnjë skuadër nuk duhet nënvlerësuar.
“Kemi lojtarë më cilësorë. Kanë lojtarë me eksperiencë. Nuk duhet nënvlerësuar Finlanda. E kemi parë edhe në ndeshjen e fundit, kemi marrë një mësim shumë të mirë. Me San Marinon, për shembull. Nuk duhet nënvlerësuar asnjë kundërshtar. Prapëseprapë, luajmë në shtëpi dhe dëshira është të dalim sa më mirë”, deklaroi ai. Faktori fushë dhe mbështetja e tifozëve mund të jenë elementë të rëndësishëm për Shqipërinë, e cila synon të mos lërë pikë në dy takimet e fundit të grupit.
Ecuria pozitive dhe filozofia e lojës
Portieri foli edhe për periudhën e fundit në aspektin personal, duke u ndalur te seria e ndeshjeve pa pësuar gol dhe dëshira për ta vazhduar këtë ecuri edhe me Kombëtaren. Në të njëjtën kohë, ai vlerësoi mënyrën se si skuadra po ndërton lojën, duke marrë si shembull përballjen e parë me Bjellorusinë.
Sipas Berishës, Shqipëria ka krijuar raste përmes qarkullimit të topit dhe nisjes së aksioneve nga prapavija, një element që duhet të ruhet edhe në vazhdim. Ai theksoi se gabimet janë pjesë e lojës dhe nuk duhet të bëhen arsye për të ndryshuar qasjen taktike.
“Duhet të merret ndeshja e parë me Bjellorusinë, ku kemi krijuar shumë raste nga prapa, nga qarkullimi. Kemi dalë përpara. Duhet të vazhdojmë me këtë. Gabimet mund të ndodhin. Besoj se kjo i ka dhënë shumë vetëbesim. Nuk duhet të merret si gjë e madhe apo të ndryshohet”, u shpreh Berisha. Në fund, mesazhi i gardianit kuqezi është i qartë: episodi me Finlandën i përket së kaluarës, ndërsa ndeshja e 12 nëntorit është një mundësi e re për Shqipërinë. Përtej çdo historie personale, objektivi mbetet fitorja dhe sigurimi i vendit të parë në grup.