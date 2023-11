Berisha: Pjerin Ndreu do të vijë koha edhe ty për t’u hetuar

Gjatë një takimi me simpatizantët e tij në Lezhë, Sali Berisha i është drejtuar kryetarit të kësaj bashkie, Pjerin Ndreu, duke i thënë se do t’i vijë radha për t’u hetuar. Berisha u shpreh ndër të tjera se “mandatin e ke mbi krimin, mbi bandat që i ke shpërndarë natën para votimit nëpër fshatra”.

“Nuk ka më të lig se ky Pjerin që keni këtu, por Edi Rama është shumë herë më i lig. Ky do ikë se qëndron mbi krimin, por Edi Rama është më e keqja që ka pasur ky vend që nga koha e Enver Hoxhës gjer më sot. Ndaj dhe ne nuk dorëzohemi e do vazhdojmë betejën tonë gjer në fitoren përfundimtare.

Meqë jam këtu, i them këtij Pjerinit se atë mandat e ke mbi krimin. E ke mbi bandat që i ke shpërndarë natën e para votimit nëpër fshatra e zona. E kemi të filmuar, të dokumentuar të gjitha. I kemi ata vrasës që sulmonin Salvator Kaçin me porosi të Edi Ramës.

I ke mbi licencat që ke dhënë për parcelat e drogës dhe je tipik kryetari të cilit krimi i shndërrohet në votë dhe vota në krim. Dhe do të vijë radha. Pjerin do të vijë radha, mbaje mend këtë që do të them. Se edhe ai këtu është një Edi Ramë në miniaturë. Por Edi Rama, pas Enver Hoxhës, kombi nuk ka pasur ndonjëherë. Jo se e them unë, por për të zezat që i bën këtij vendi”, tha Berisha.