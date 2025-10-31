Berisha ngushëllon për Fatos Nanon: Personalitet kryesor i të majtës shqiptare

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar në rrjetet sociale pas vdekjes së ish-kryeministrit Fatos Nano.
Reagimi i Sali Berishes:
Fatos Nano mbyll sytë përgjithmonë.
Të dashur miq, Fatos Nano, ish-kryeministër i vendit dhe ish-kryetar i Partisë Socialiste, personalitet kryesor i të majtës shqiptare gjatë tranzicionit, mbylli sytë përgjithmonë.
Fatos Nano ka meritën e reformimit të Partisë Socialiste, anëtarësimin e saj në forume të majta ndërkombëtare si dhe pranimin nga ai vetë të rotacionit të pushtetit.
Me këtë rast shpreh ngushëllime familjes, miqve, të afërmëve të tij dhe socialistëve. Amen!