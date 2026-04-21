Berisha: Në Samitin e Barcelonës, Rama shkoi për interesa personale

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se nuk ka prioritet interesat e shqiptarëve, por interesat e tij personale.
Ai u shpreh se dënon me forcë qëndrimin e Ramës mbi fshehjen e pjesëmarrjes në samitin në Spanjë, ndërsa tha se në rastin e një kreu qeverie, ai është në samit si përfaqësues i shqiptarëve.
“Këto lëvizje të këtij njeriu delinkuent i kapur nga ligjet shqiptare dhe ndërkombëtare, bëjnë qesharake Shqipërinë. Çfarë tregon me këtë ky? Tregon se nuk ka interesa kombëtare. Shkove dhe pranove, u anëtarësove në bordin e paqes. Ne kemi miratuar këtë plotësisht se po të jetë çështja për çështjet kombëtare, votojmë dhe jemi në anë të SHBA. Mos të ketë iluzione. Po tani c’të shtyhu të shkosh te ata që kanë qëndrime të kristalta antiamerikane? Ata ato qëndrime i kanë për interesa të tyre, siç gjykojnë ata. Ti s’ke interesa për vete, por personale.
A nuk tregon kjo për një njeri pa karakter. Pse e publikove foton ti? Çfarë ke? Ne atë samit ishin kryetarë shtetesh me qëndrime antiamerikane. Ccfarë e shtyhu atë? Janë vetëm interesa të Edi Ramës. Është shpërdorim i detyrës dhe postit. U përpoq që të mashtronte shqiptarët. E patë vetë. Dënoj me forcë një qëndrim të tillë poshtërues. Nuk merakosem se vetëposhtërohet ai, por është përfaqësim. S’ka ndodhur kurrë! S’mund të ndodhë. Të shkojë kryeministri në një samit dhe ta fshehë.”, tha ai.