Berisha: Në Greqi iu hoq imuniteti 11 deputetëve për çështjen e IPARD-it

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka mbajtur një deklaratë nga foltorja e Kuvendit, ku ka komentuar zhvillimet lidhur me fondet e IPARD-it dhe ka bërë një krahasim me një rast në Parlamentin grek.

Berisha u shpreh se në Greqi janë hequr imunitetet e 11 deputetëve për çështje që lidhen me IPARD-in, duke e cilësuar këtë si një standard të ndryshëm nga ai që, sipas tij, ndodh në Shqipëri.

“Kuvendi helen, 11 deputetë iu hoq imuniteti vetëm për IPARD-in dhe meqë rasti që një prej tyre e njihja pyeta për të. I vetmi moment që kishte telefonuar një herë dhe kishte pyetur ç’po bëhet drejtoreshën e IPARD. Kaq ishte dhe për kaq hoqën 11 imunitete,” u shpreh Berisha.

Duke e lidhur këtë rast me situatën në Shqipëri, ai kritikoi mazhorancën qeverisëse dhe kryeministrin Edi Rama: “Ju jeni këtu, i gjen Rama në hajni dhe i merr në zyrë si Krifca.”

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

