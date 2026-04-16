Berisha: Në Greqi iu hoq imuniteti 11 deputetëve për çështjen e IPARD-it

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka mbajtur një deklaratë nga foltorja e Kuvendit, ku ka komentuar zhvillimet lidhur me fondet e IPARD-it dhe ka bërë një krahasim me një rast në Parlamentin grek.
Berisha u shpreh se në Greqi janë hequr imunitetet e 11 deputetëve për çështje që lidhen me IPARD-in, duke e cilësuar këtë si një standard të ndryshëm nga ai që, sipas tij, ndodh në Shqipëri.
“Kuvendi helen, 11 deputetë iu hoq imuniteti vetëm për IPARD-in dhe meqë rasti që një prej tyre e njihja pyeta për të. I vetmi moment që kishte telefonuar një herë dhe kishte pyetur ç’po bëhet drejtoreshën e IPARD. Kaq ishte dhe për kaq hoqën 11 imunitete,” u shpreh Berisha.
Duke e lidhur këtë rast me situatën në Shqipëri, ai kritikoi mazhorancën qeverisëse dhe kryeministrin Edi Rama: “Ju jeni këtu, i gjen Rama në hajni dhe i merr në zyrë si Krifca.”