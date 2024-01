Berisha në arrest shtëpie, avokatët e ish-kryeministrit ankimojnë masën

Avokatët e ish-kryeministrit Sali Berisha kanë ankimuar masën e sigurisë ;arrest’ shtëpie’ brenda afatit 5-ditor. Lajmi konfirmohet për BalkanWeb nga gazetarja Klodiana Lala.

Sakaq mësohet se vendimi i arsyetuar ende nuk është zbardhur.

Kujtojmë se tre ditë më parë Gjykata e Posaçme pranoi kërkesën e SPAK për shtrëngimin e masës së sigurisë për ish-kryeministrin i dyshuar për kryerjen e veprës penale “korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose të zgjedhurve vendorë”, kryer në bashkëpunim në aferën e privatizimit të ish kompleksit Partizani.

Sali Berisha urdhërohet të mos largohet nga banesa ku do të jetë me mbikqyrje periodike policore dhe duhet të ketë kontakt vetëm me personat që jetojnë me të në të njëjtën banesë. Gjithashtu i ndalohet komunikimi me persona që nuk janë familjarë.