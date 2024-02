Berisha mesazh Blinkenit: Welcome to monist Albania!

Welcome to monist Albania.

Të dashur miq, vizita e sekretarit të Departatmentit të Shtetit të SHBA për çdo vend dhe për më tepër për Shqipërinë është një eveniment shumë i rëndësishëm, sidomos në këtë periudhë të trazuar për botën dhe rajonin tonë.

Partia Demokratike promotore kryesore e bashkëpunimit dhe miqësisë midis Shqipërisë dhe Shtetve të Bashkuara këto 33 vite, e cila futi zyrtarisht Shqiperinë në NATO, një dekadë e gjysëm më parë, lokomotivë kryesore e proceseve integruese të Shqipërise në BE mbetet e vendosur të mbeshtesë e pa lëkundur sikundër deri sot bashkëpunimin dhe miqësinë midis dy vendeve tona dhe çdo përpjekje në kuadrin e NATO-s, por edhe në rrafshin bilateral të SHBA në për paqen sigurinë në rajon, Europë dhe me gjerë. Të dashur miq, vizita e sotme e Sekretarit Blinken është vizita e 6-të e një Sekretari të Shtetit në Shqipëri. Por kjo ëshzë e para vizitë e një sekretari shteti, pas 33 vite pluralizëm, që fatkeqësisht të paktën në protokoll ka takime vetëm me Partinë-shtet.

Kjo për shkak të dhunimit masiv të votes nga qeveria, sot si kurrë ndonjëherë në historinë e vendit, 95% e të gjithë zyrtarëve të lartë të emëruar apo të zgjedhur i përkasin partisë shtet të Edi Rames.

Së dyti Edi Rama, aktualisht kryeministri më i korruptuar në Europë për të vënë në kontroll opozitën në një super Watergate të këtij shekulli korruptoi shefin e kunderzbulimit te FBI të New York, Charles McGonigal dhe i pagoi atij se paku 225 mije dollar per te manipuluar dosje kunder opozites shqiptare. Dokumentat deshmojnë se perveç McGonigal, Louis Bladel, Marko Rossini, Edi Rama dhe mentori i tij George Soros lobuan fort per shpalljen time nongrata, pa prova, per korrupsion domethenses, 8 vite pasi kisha dhene dorheqjen nga çdo funksion.

Ata e bene kete me qellimin e vetem qe te shuanin zerat qe denoncinin fuqishem mega aferat korruptive te Edi Rames lidhjet e tij te tmerrshme me krimin ne Shqiperi, rajon deri tek boset shqiptar te Sinaloa te Meksikes por edhe denoncimin e mbeshtetjes nga Edi Rama te projekteve serbo ruse ne rajon si ndryshimi i kufijve dhe de facto ndarja e Kosoves midis Serbise dhe Shqiperise.

Ata e bene kete se ne kundershtuam me force projektin e Ballkanit te Hapur qe mbeshtetetet haptas nga Sergei Lavrov dhe po kaq haptas nga Aleksis Soros si dhe mbrojtjen hapur te Beogradit nga ana e tij ne samite nderkombetare per mos respektimin e sanksioneve te NATO-s dhe BE ndaj Rusisë. Por me këtë rast dua t’ju garantoj miq se ashtu sikunder kam shkruajtur ne letren time drejtuar Sekretarit Blinken ne maj te vitit 2021 se ne monentin kur qeveria e SHBA, agjensite e saj apo te çdo vendi tjeter do paraqesin nje prove apo dokument te vetem per te faktuar korrupsionin tim, Sali Berisha largohet perfundimisht nga politika.

E verteta eshte se pas tre vitesh hetimesh intensive e te shumanshme qeveria, drejtesia e kontrolluar prej saj dhe askush tjeter nuk kane gjetur dot asnje prove fakt apo dokument qe te fajesojne Sali Berishen ndaj dhe une jam sot me urdher politik te Edi Rames, si asnje lider tjeter opozite nën arrest, por pa asnjë akuze dhe me nje proces ne shkelje te Kushtetues dhe ligjeve shqiptare por edhe te konventave nderkombetare te te drejtave te njeriut!

Jam sot me urdher politik ne arrest shtepies si person ne hetim sepse dhendri im Jamarber Malltezi si njeri nga 510 mij qytetar shqiptar qe ne vitet 2006-2021 kane marre ne total me kethim dhe kompensim 1 miljard e 577 milion e 400 mij m2 tok ka marre dhe ai ne perputhje te plote me ligjin 410 m2 toke te familjes se tij te konfiskuar nga rregjimi komuniste 60 vite me pare (1 Link në fund)

Monizmi ne Shqiperi eshte i instaluar edhe sepse Edi Rama prej shume kohesh ju mohon 43 deputetve te opozites ne Parlament te drejtat themelore kushtetuese. Ai nuk pranon krijmin e komisioneve hetimore parlamentare per megaferat e tij te medha korruptive PPP e tij. Dubai Cityn e Durresit, Parkun e Butrintit, per superkandalin e Rama- McGonigal per te cilin ka nje gjyq neser ne Washington. Ai nuk pranon perfaqesuesit e tyre te zgjedhur ne komisionet parlamentar dhe me kontrollin e tij rreptë te tij mbi drejtesine dhe urdher publik te tij mban ne arrest shtepie pa akuze liderin e partise me te madhe opozitare duke shndërruar Shqiperinë vendin antar te NATO-s, ne Ugande apo Tunizine e Europes. Me kete akt Edi Rama vazhdon traditen e babait te tij biologjik ish-zevendesit të diktatorit Ramiz Alia qe firmoste ne gusht te vitit 1988 ekzekutimin e fundit politik ne gjithe Europen Lindore, varjen ne litar si kundershtar politik te poetit disident Havzi Nela. Për gjithë keto dua te garantoj shqiptaret dhe miqt e Shqiperise ne SHBA dhe kudo ne bote se opozita shqiptare eshte sot me e vendosur se kurr te rivendos zgjedhjet e lira dhe pluralizmin politik ne Shqiperi bazuar pikerisht mbi vlerat e lirise per te cilat sekretari James Baker foli para 200 mije shqiptareve 33 vjet me pare.