Berisha merr pjesë në samitin e 50 vjetorit të PPE

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka marrë pjesë në samiti e 50 vjetorit të Partisë Popullore Europiane (PPE). Gjatë samitit ai ka zhvilluar takime me dhjetëra funksionarë të lartë qeverish të vendeve të BE, përfaqësues të PPE, deputetë të Bundestagut gjerman dhe parlamentesh të tjerë.
Në një reagim të tij në rrjetet sociale, Berisha thekson se gjatë këtij samiti janë diskutuar temat më të mprehta me të cilat përballet aktualisht Europa, duke përfshirë zhvillimet politike dhe ekonomike në rajon dhe më gjerë. Ai bën të ditur gjithashtu se ka paraqitur në mënyrë të përmbledhur edhe situatën dhe zhvillimet në Shqipëri, duke sjellë në vëmendje çështje që lidhen me realitetin politik dhe ekonomik në vend.
Samiti i PPE mbetet një nga forumet kryesore ku liderët e djathtë europianë diskutojnë mbi sfidat e përbashkëta dhe koordinimin e politikave në nivel kontinental.