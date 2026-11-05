Berisha: Me Ramën nuk ka të ardhme evropiane, raporti i BE rrëzon edhe reformën territoriale të njëanshme

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar ashpër lidhur me gjetjet e raportit për Shqipërinë, duke akuzuar mazhorancën socialiste për mungesë transparence në procesin legjislativ, politizim të institucioneve të pavarura dhe shkelje të standardeve demokratike. Duke folur në deklaratë për mediat, Berisha u ndal te projektligjet e paraqitura në moment të fundit nga deputetët e shumicës, të cilat, sipas raportit, kanë dëmtuar cilësinë dhe transparencën e procesit legjislativ, duke anashkaluar në shumë raste konsultimin publik.
Ai ngriti akuza edhe për procesin e zgjedhjes së Avokatit të Popullit, duke e cilësuar atë si një shkelje të traditës 25-vjeçare të konsensusit politik. Sipas Berishës, mazhoranca e votoi kandidatin me votat e saj, duke vepruar në të njëjtën mënyrë edhe për drejtuesen e institucioneve të lidhura me procesin e vetingut. Lideri i opozitës tha ndër të tjera se raporti evidenton probleme që, sipas tij, nuk ishin përfshirë në raportin e mëparshëm, ndërsa akuzoi kryeministrin Edi Rama si përgjegjësin kryesor për situatën politike dhe institucionale në vend.
“Raporti denoncon ligjet mafioze, pa asnjë transparencë të eksponentëve socialistë mafiozë që i paraqesin direkt për miratim. Konkretisht, ja çfarë thotë. Projektligjet e paraqitur shpesh në çast nga deputetët e shumicës dëmtuan cilësinë dhe transparencën e procesit legjislativ, shpesh duke anashkaluar konsultimin publik. Urdhëroni si e përshkruan narko parlamentin. Politizimi i emërimeve, rrëmbimi. E rrëmbeu Avokatin e Popullit. Shkeli një traditë të krijuar prej 25 vitesh. E votoi me votat e veta, thotë. Dhe të njëjtën gjë bëri edhe për zonjën Bunga. E kuptoni ju? Për shërbimet e shpifura që i ka bërë gjatë procesit të vetingut. Imagjinoni ju se çfarë besimi kanë këto dy institucione? Që të dy këta duhet të japin dorëheqjen që sot, por para tyre duhet të dorëhiqet Edi Rama. Me këtë raport, të ardhme evropiane nuk ka me Edi Ramën sepse ai është shkaku i të gjitha këtyre problemeve, një pjesë e të cilave nuk kanë qenë në raportin e kaluar.
Komisioni ad hoc për reformën admiistrative, projekti u miratua me votat e shumicës dhe shkoi në drejtim të centralizimit, faktikisht hidhet poshtë ajo që është bërë. Në qoftë se një projekt për reformën administrative territoriale shkon drejt parimit të centralizimit, ky projekt është antikushtetues. Është në kundërshtim flagrant me konventat që ka firmosur Shqipëria me Këshillin e Evropës, dhe parimet evropiane të demokracisë lokale. Komisioni denoncon faktin që Komisionin e Integrimit të cilin në parlamentin e mëparshëm e kishte opozita, ia morën me votat e krimit, dhe pastaj bëjnë fjalë të ndahet përgjegjësia. Po këta janë një grusht, një organizatë kriminale, të cilët përpiqen të fshehin të gjithë aktivitetin e tyre mafioz kriminal në Shqipëri. Për zgjedhjet, e thashë. Garuesit nuk kishin fushë të barabartë. Ky është parimi më themelor i zgjedhjeve të quhen të drejta, se në fakt në terminologjinë ndërkombëtare nuk përdoret shumë fjalë e lira, por të drejta dhe në përputhje me parimet. Parimi bazë për zgjedhje të drejta janë kushtet e barabarta,” tha Berisha.