Berisha: Më 12 mars mblidhemi para Kuvendit, të rrëzojmë diktaturën

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, në fjalën e tij për gazetarët jashtë Kuvendit, u bëri thirrje shqiptarëve që të marrin pjesë në protestën e 12 majit përpara Kuvendit.

Ai u shpreh se qëllimi i protestës do të jetë dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, ndërsa sa i përket orës së protestës, ajo mbetet për t’u vendosur nga strukturat.

“Shqiptarët të mblidhen me 12 mars për dorëheqjen e Edi Ramës, çdo protestë do të ketë këtë objektiv.
Ftoj shqiptarët të vijojnë betejën tonë për largimin e tij, sepse është stina e përmbysjes së diktaturave dhe diktatorëve, por këtu në Shqipëri do ta kryejmë vetë”, tha ai.

