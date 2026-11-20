Sali Berisha ka dalë në mbrojtje të Erion Veliajt, duke akuzuar Edi Ramën dhe Belinda Ballukun për trajtim çnjerëzor ndaj kryebashkiakut të burgosur të Tiranës. Duke iu referuar pretendimeve të Veliajt dhe avokatit të tij për mungesën e trajtimit të nevojshëm mjekësor, Berisha deklaroi se dyshja Rama–Balluku “e duan të vdekur sa më parë Erion Veliajn”. Kreu i PD e cilësoi këtë një “krim shtetëror” dhe u bëri thirrje organizatave ndërkombëtare të ndërhyjnë urgjentisht, pasi sipas tij, jeta e Veliajt është në rrezik.
Statusi i plotë i kreut të PD në rrjetet sociale
Qëndrim çnjerëzor i dyshes famëzezë Rama–Lubia!
Lubia dhe Palloshi i saj i gjatë Edvin Balluku rikthejnë standardet më të zeza e më çnjerëzore të diktaturës më të egër në qëndrimin ndaj të burgosurit Erion Veliaj.
Të dashur miq, avokati i të burgosurit Erion Veliaj dhe së fundmi edhe vetë ai, me një letër drejtuar Lubi Ballukut, akuzojnë Lubinë dhe Ramën se nuk i lejojnë ndërhyrjen e domosdoshme në këmbën e thyer, si ndëshkim për kundërshtimin e urdhrave të tyre për t’ia dorëzuar Bashkinë e Tiranës benjaminit të tyre, Arbër Hajdari. Me këtë qëndrim çnjerëzor ndaj një të burgosuri me frakturë të kërcirit, dyshja famëzezë Lubi dhe Edvin Balluku dëshmojnë se e duan të vdekur sa më parë Erion Veliajn.
Dënoj me forcën më të madhe këtë qëndrim të standardeve më të zeza, shtazore, të bastardëve të bllokmenëve hoxhistë, por edhe qëndrimin absolutisht çnjerëzor të prokurorëve të çështjes, të cilët heshtin para këtij krimi shtetëror. U bëj thirrje Komitetit Antitorturë, Komisionerëve për të Drejtat e Njeriut pranë KiE-së, OSBE-së, OKB-së dhe Kryqit të Kuq Ndërkombëtar të ndërhyjnë urgjentisht për të garantuar trajtimin ligjor të të burgosurit Erion Veliaj, jeta e të cilit është në rrezik të lartë nga dyshja shtazore Lubi dhe Edvin Balluku.