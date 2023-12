Berisha mbledh sot Kuvendin Kombëtar të PD, kërkon votëbesim si kryetar

Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha do të mbledhë sot Kuvendin Kombëtar në orën 11:00 në Pallatin e Kongreseve.

Në këtë mbledhje do të bëhet votëbesimi i kryetarit të Partisë. Po ashtu, në rendin e ditës janë edhe disa pika të tjera, që lidhen me zhvillimet e brendshme në parti apo gjendjen e vendit. Pritet edhe miratimi i një rezolute si do të vazhdojë aksioni opozitar.

Lideri historik i demokratëve, Sali Berisha do të kërkojë sot votëbesimin e demokratëve në Kuvendin Kombëtar, pas humbjes së zgjedhjeve lokale të 14 majit. Votimi nuk pritet të ketë surpriza e Sali Berisha do të vazhdoje të udhëheqë PD-në drejt betejës së ardhshme elektorale të vitit 2025.

“Ju ftoj të ndiqni kuvendin. Kuvendin për betejë pa kthim”, deklaroi lideri demokrat. Dy vite pas rikthimit të tij në krye të PD-së, kjo parti është ende e përçarë dhe 15 deputetët që mbështesin Gazment Bardhin do të mungojnë sot në Kuvend.

Edhe pse Berisha e ka bërë një tërheqje duke njohur Gazment Bardhin si kryetar të grupit parlamentar, vetë Bardhi nuk e njeh atë si kryetar të Partisë Demokratike.

“Grupi parlamentar i PD është i bashkuar. Pra, grupi është sot simbol i qëndresës së PD. Problemet, të cilat nuk i injoroj, janë në zgjidhje e sipër. Kjo është e sigurt. Dëshira është që deputetët të jenë në Kuvendin Kombëtar, por bashkëpunimi do të vazhdojë sikur kanë qenë në sallë”, tha Berisha.

Në këtë situatë, demokratët të cilët prej një dekade janë në opozitë, presin të dëgjojnë në kuvend nga Sali Berisha rrugën që do t’i çojë ata drejt fitores së zgjedhjeve parlamentare, që do të mbahen në vitin 2025.

“Ne do të fitojmë”, deklaroi lideri i PD-së. Sali Berisha bëri me dije se Kuvendi Kombëtar i PD-së ka si qëllim absolut ndezjen e fuqishme të motorëve të aksionit politik dhe të betejës pa kthim.

“PD është në një betejë pa kthim. Analiza vazhdon dhe do të vazhdojë. Kuvendi Kombëtar ka qëllim absolut ndezjen e fuqishme të motorëve të aksionit pa kthim dhe betejës pa kthim duke mos injoruar në mënyrë absolute analizën që partia do të bëjë tani dhe në vazhdim”, theksoi ai.

Në konferencën e përjavshme me gazetarët, Berisha deklaroi se protestat nuk do të jenë të zakonshme, por do të kenë formën e mosbindjes civile, që siç u shpreh ai, Shqipëria nuk i ka parë ndonjëherë.

“Nuk ka një vendim të tillë, por protestat kur të fillojnë nuk do ndalojnë. Beteja pa kthim, që do të thotë nuk do ndalojnë. Nuk do jenë protesta të zakonshme, do jenë protesta të mosbindjes civile që Shqipëria nuk ka njohur deri në sot”, tha Berisha.

Lideri demokrat reagoi pasi PS-së depozitoi në Kuvend, nismën për ndryshimin në ligjin për ngritjen e Komisioneve Hetimore. Sipas Berishës, kjo u bë pasi Edi Rama është i tmerruar nga hetimet. Sipas tij, Rama mashtroi publikisht për udhëtimet me çarter, pasi nëse nuk ka abuzuar, duhet t’i bejë publike të gjitha udhëtimet. Berisha akuzoi Ramën se ka abuzuar, ndërsa mori shembullin e Presidentit të SHBA-ve, i cili ne 4 vite ka bërë 74 udhëtime, ndërsa Rama në dy vite 140 udhëtime.

“Nëse Rama nuk ka abuzuar me ‘Ismailin’ e tij me 140 udhëtime në dy vite, po i paska pasur të gjitha punë, në një kohë që në 4 vite një President i SHBA bëri gjithsej 74 udhëtime pune?! Nëse 140 udhëtimet kanë qenë takime me kryeministrat dhe kryetarët e shteteve apo të samiteve, Rama duhet t’i tregojë ato, t’i faktojë atë, se ato kanë qenë vakanca në vende ekzotike. Në Paris me preferencë kanë qenë siç thuhet rëndom rrugë për transportin e ekspozitave të dështuara të tij”, deklaroi lideri demokrat.

Berisha pretendon se Kryeministri Rama, sipas tij, po bllokon negociatat për anëtarësimin në Bashkimin Europian vetëm sepse kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës, Fredi Beleri, nuk lejon që ajo që ai e quan “mafia e pushtetit” të pushtojë brigjet. Sipas tij, kjo është një ndër arsyet pse Kryeministri Rama nuk pranon hetimin në komisionet parlamentare.