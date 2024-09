Berisha mbledh drejtuesit e 12 qarqeve: Të nxisim revolta tek qytetarët

Partia Demokratike ka mbledhur drejtuesit e qarqeve të vendit për zgjedhjet e 2025. Lideri i PD Sali Berisha tha përpara drejtuesve të qarqeve të PD-së se duhet që të iniciohet revoltë popullore, duke protestuar. Ai tha se duhet që të ketë protesta dhe të kërkohet qeveri teknike, për zgjedhje të lira e të ndershme.

“Të iniciohet revoltë e përgjithshme popullore, për qeveri teknike për zgjedhje të lira e të ndershme. Ky mision kërkon që të garantojmë shqiptarët që vota e tyre nuk mund të varroset pa hyrë në kuti dhe se ajo nuk do kthehet në krim dhe krimi në votë.

Detyra juaj është e veçantë. Ju jeni politikanë me përvojë dhe do bëni gjithçka për të mirën e qytetarëve. Ju duhet të organizoni demokratët, ata presin të organizohen. Detyra juaj është që të frymëzoni demokratët. Ne përparësi i japim protestës. Ne nuk lejojmë që të ecim së bashku me funeralin e votës së lirë”, – tha Berisha.