Kryedemokrati Sali Berisha, është i bindur që Partia Demokratike do të fitojë zgjedhjet e vitit 2025. Kjo deklaratë u bë e ditur nga Berisha gjatë konferencës së tij me gazetarët.

‘PD do fitojë zgjedhjet në 2025. E rëndësishme është se do fitojmë zgjedhjet. PD do i japë përgjigjen më të merituar Edi Ramës. Nuk dorëzojmë opozitarizmin. Rikthimi i Berishës është realitet i veçante.”- tha Berisha.