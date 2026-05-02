Berisha: Gara në PD më demokratikja, nuk lejohen kandidatë të lidhur me Ramën

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, është pyetur këtë të shtunë në lidhje me garën brenda PD-së dhe procesin e përzgjedhjes së drejtuesve të saj.
Në një deklaratë për mediat, Berisha u shpreh se Partia Demokratike zhvillon “garën më të ndershme dhe formën më demokratike që mund të ekzistojë”, duke theksuar se kryetari i partisë zgjidhet direkt nga anëtarësia.
Sipas tij, kjo formë përbën “themelin e demokracisë së brendshme në PD”, ndërsa shtoi se çdo kandidat duhet të plotësojë kriteret e përcaktuara në rregullore.
“Pranohen dhe do të pranohen çdo demokrate dhe demokrat që plotëson kriteret për të marrë pjesë në këtë garë”, u shpreh Berisha, duke shtuar se nuk mund të lejohet pjesëmarrja e personave që sipas tij kanë vepruar kundër partisë apo janë përfshirë në parti të tjera.
Berisha theksoi gjithashtu se, sipas tij, nuk është normale që në garën e PD-së të marrin pjesë individë që kanë mbështetur kundërshtarët politikë gjatë fushatave elektorale.
Duke iu përgjigjur pyetjeve për kritikët e procesit, ai u shpreh se PD mbetet “parti e hapur” dhe se nuk mund të kontrollohet nga Edi Rama.
Në deklaratën e tij, Berisha komentoi edhe çështje individuale të disa figurave politike, duke përsëritur qëndrimin se personat që kanë qenë kundër PD-së në fushata apo kanë kaluar në parti të tjera nuk mund të kandidojnë për drejtimin e saj.