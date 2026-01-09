Berisha ftoi forcat politike në një tryezë, ja emrat marrin pjesë në mbledhjen

Teksa ditë më parë kryetari i PD-së Sali Berisha në një dalje për mediat ftoi aktorët politikë që të jenë pjesë e tryezës së sotme, jo të gjithë i janë përgjigjur pozitivisht ftesës.

Kujtojmë se publikisht refuzuan ftesën Adriatik Lapaj i “Shqipëria bëhet” dhe kreu i Lëvizjes Bashkë, Arlind Qori.

TË PRANISHËM
Florjan Binaj
Ermal Hasimja
Aulon Kalaja
Ola Xama
Akil Pano
Ilir Alimehmeti
Lush Susaj
Andi Tepelena
Entela Binjaku
Basir Collaku
Neritan Liçaj
Koloreto Cukali
Beti Njuma
Nikollaq Nerenaxi
Shpend Gashi
Nard Ndoka
Fatmir Mediu
Agron Duka
Tedi Blushi
Pbdnj (perfaqesues)
Sali Shehu
Adriatik Alimadhi
Selami Jenisheri
Kostaq Papa
Ekrem Spahiu
Kujtim Gjuzi

MUNGOJNË
Partia ‘Mundësia’, ‘Shqipëria Bëhet’, Lëvizja Bashkë dhe PDIU.

