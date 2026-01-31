Berisha: E patë Ramën se si i merrej goja para “Lubisë” në Divjakë?

Kryetari i PD-së, Sali Berisha teksa u ndal te akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama për përfshirje të tij në skandalin Balluku, ai tha se kreu i qeverisë është i frikësuar nga ‘Lubia’.
Mes ironisë Berisha, duke iu përgjigjur pyetjeve të qytetarëve në rrjetet sociale, tha se Rama do të ishte i gatshëm që t’i shkrinte plumb në vesh Lubisë.
“Po të mos ishte ky, fakt për të shpëtuar nga Lubia, Rama, do i shkrinte dhe një plumb në vesh. E patë si i merrej goja para saj në Divjakë. Se si e humbi direkt!”, tha ai.