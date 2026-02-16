Berisha: Dumani kërkoi hetimin e mbesave të mia, edhe 4 vite para lindjes së tyre

Kreu i PD Sali Berisha është paraqitur në SPAK në zbatim të masës së sigurisë Detyrim Paraqitje.

Në deklaratën për media, Berisha u shpreh se ndaj tij është urdhëruar një hetim 30-vjeçar.

Berisha theksoi sërish se ai po përndiqet politikisht nga Altin Dumani, me urdhër të Edi Ramës.

“Këtu keni një listë kërkesash të firmosura nga Altin Troplini për të gjitha, 16 institucione për të hetuar Berishën dhe mbesat e tij dhe 4 vite para lindjes së tyre. Pa asnjë lidhje, vetëm në kërkim të zbatimit të urdhrit të Ramës. Brenda një dite kanë dërguar hetim në 16 kërkesa, hetim 30 vjeçar. Kjo nuk ka lidhje me dosjen që ta theksojmë”, tha ai.

