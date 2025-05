Berisha: Diaspora, shpirti i fushatës elektorale

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka zhvilluar sot një konferencë me gazetarët në selinë blu. Berisha e nisi fjalën e tij me një thirrje për diasporën, ku tha se ka qenë shpirti i fushatës elektorale të koalicionit “PDASHM”. Më tej iu bëri thirrje të gjithë shqiptarëve që mundet të vijnë në Shqipëri dhe të votojnë, sepse kështu i bëjnë një shërbim historik vendit dhe kombit të tyre.

Berisha tha se qindra mijëra emigrantë u regjistruan për të votuar, por një çrregullim u konstatua në dy vende me postën, e cila sipas tij ka emër autoritar të mirë, por që shfaqi parregullsitë më të mëdha. Sipas kreut të PD-së, kjo nuk duhet të demoralizojë shqiptarët por të nxisë ata që munden, të vijnë dhe votojnë në Shqipëri.

“Së pari një mesazh për diasporën shqiptare, e cila ka qenë shpirti i kësaj fushate elektorale. Thirrja ime është, cilido prej tyre, që mund të vijë të votojë me datën 11 Maj, i bën një shërbim historik vendit dhe kombit të tij. 11 Maji është dita përcaktuese e të ardhmes së kombit shqiptar. Qindra mijëra emigrantë u regjistruan për të votuar, por një çrregullim i organizuar u konstatua në dy vende me postën, e cila ka një emër autoritar, të mirë, por që shfaqi parregullsitë më të mëdha. Kjo, uroj dhe shpresoj, të mos dekurajojë, por përkundrazi, të nxisë çdo qytetar shqiptar jashtë vendit që mund të vijë këto dy ditë dhe të votojë në qendrat e votimit, do ishte një shërbim i jashtëzakonshëm, një rast unik që u jepet për t’i shërbyer vendit.”, tha Berisha.