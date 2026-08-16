Berisha: “Besa” e Ramës është shkruar me Inteligjencë Artificiale

Kylian Mbappé ka shprehur besimin e tij të madh te José Mourinho, duke e cilësuar trajnerin portugez si një teknik që di rrugën drejt suksesit.
Ylli francez beson se rikthimi i “Special One” në stolin e Real Madridit do t’i japë skuadrës një shtysë të rëndësishme për të luftuar për trofetë këtë sezon.
“Mendoj se është shumë pozitive të kesh një trajner si Mourinho: dikë që di si të fitojë dhe di si ta përcaktojë rrugën për ta arritur këtë. Çdo lojtar është i lumtur të ketë një trajner që e di se ku po shkon; është një aspekt shumë pozitiv për ne.
Është koha të japim gjithçka dhe të gjejmë ritmin e duhur që të jemi gati për ndeshjen e parë. Jam i sigurt se do t’i rikthehemi fitimit të trofeve; këtë duam dhe kjo do të ndodhë — e ndjej urinë e skuadrës për fitore.
Do të qëndrojmë të përqendruar gjatë gjithë vitit për t’u dhuruar gëzim të gjithë tifozëve.Unë jam dikush që di ta shijoj momentin dhe e kuptoj se sa me fat jam. Por tani, duhet të fitojmë. Pavarësisht nëse je te Real Madridi apo diku tjetër, këtu duhet të fitosh tituj dhe të arrish sukses — prandaj jam këtu. Ne do të fitojmë tituj këtë vit.”