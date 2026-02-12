Berisha: Banorët e Roskovecit t’i heqin mandatin Çaushit, është “kone” e Lubisë

Seanca plenare në Kuvend është ndërprerë pas tensioneve mes mazhorancës dhe opozitës, teksa kreu i PD, Sali Berisha ka bllokuar foltoren.

Në një lidhje live në llogarinë e tij personale në Facebook nga salla e Kuvendit, Berisha u shpreh se deputetes Zegjine Çaushi nuk i përgjigjet pasi e ka konsideruar si “kone e Belinda Ballukut”.

“Nuk i përgjigjem asaj, se është konia e Lubisë. Ftoj qytetarët t’ia heqin mandatin. Po mbron Lubi Ballukun. Kurse Ervin Agasi, ku është ai? Iku ia mbathi…”, tha Berisha.

