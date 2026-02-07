Berisha amniston ish anëtarët e Byrosë Politike, përballë ministrave hajdutë të Ramës

Sali Berisha, që vetëmburret si njeriu që përmbysi komunizmin në Shqipëri ka bërë bërë sot një krahasim të guximshëm mes vjedhjeve që bën pushteti i sotëm i Ramës dhe atyre për të cilat u akuzuan ish udhëheqësit e diktaturës gjysëmshekullore të vendit.
Duke i akuzuar anëtarët e Byrosë Politike për regjimin e egër të burgosjeve dhe persekutimeve që imponuan, ai i ka amnistuar ata në raport me vjedhjen e pasurive të qytetarëve të tyre. “Abuzimet e anëtarëve të byrosë politikë gjatë 45 vjetëve, nuk bëhen bashkë as sa vetëm gjysma e pasurive që kanë grabitur drejtorët e 5D në bashkinë e Tiranës”, tha ai gjatë një bisede online pyetje përgjigje me mbështetësit e tij.
Në fakt, nuk ka asnjë dyshim se bijtë e rilindur të baballarëve kultivuan në ndryshim nga të parët e tyre vesin e hajdutërisë që k si qëllim plaçkitjen e pasurive të këtij vendi.
Por çudi shkakton fakti se edhe lideri i një lëvizje antikomuniste, si Berisha i sheh shumë më të ndershëm ish udhëheqësit e djeshëm komunistë në raport me bandën e rilindasve të sotëm.