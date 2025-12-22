Benzema tregon blerjen e fundit, një Picasso: “Mirë se erdhe në shtëpi”. Sa vlen

Karim Benzema është rikthyer në qendër të vëmendjes edhe larg fushave të futbollit. Sulmuesi francez, tashmë prej vitesh i vendosur në realitetin arab pas kalimit te Al Ittihad në vitin 2022, ka publikuar në rrjetet sociale një foto krejtësisht jashtë botës së sportit, që konfirmon edhe një herë pasionin e tij të madh për luksin ekstrem: nga makinat ekskluzive dhe orët e limituara, deri te veprat e artit. Dhe pikërisht një e tillë ka tërhequr vëmendjen e tifozëve: një pikturë e realizuar nga Pablo Picasso, me vlerë të vlerësuar mbi 10 milionë euro.
Benzema me “njeriun me mjekër”: “dhuratë” mbi 10 milionë
“Ritratto di un uomo barbuto” është titulli i veprës që Benzema shfaq me krenari në apartamentin e tij, me mbishkrimin: “Mirë se erdhe në shtëpi, Picasso”. Piktura daton në vitin 1964 dhe është blerë nga francezi përmes ofertave shumë të larta. Vlerësimi varion nga 9,5 deri në gati 15 milionë euro. Një tjetër investim luksoz nga Benzema, i cili kurrë nuk e ka fshehur dashurinë për artin dhe luksin.
Jo vetëm Benzema: Ramos dhe Hamilton precedentët e famshëm
Benzema i bashkohet listës gjithnjë e më të gjatë të sportistëve të apasionuar pas artit, si Lewis Hamilton apo Sergio Ramos, të cilët prej vitesh koleksionojnë vepra me vlerë të jashtëzakonshme.
Benzema dhe luksi: supermakina, vila, avion privat dhe tani arti
Francezi përfiton sot edhe më shumë nga kontrata arabe prej 50 milionë eurosh në sezon, me skadencë në qershor 2026. Koleksioni i makinave i kalon 10 milionë euro (Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Mercedes…), ora Richard Mille dhe Audemars Piguet, vila luksoze në Riad, Xheda dhe Madrid, avion privat Gulfstream G200, jahte dhe garderobë firmatojnë stilin e jetës së Benzemas.