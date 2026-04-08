Benfica humbi titullin, Mourinho i heq vizën disa lojtarëve: “Nuk dua t’i shoh më”

Jose Mourinho e humbi durimin. Pas ndeshjes Casa Pia-Benfica, në konferencën për shtyp ai shpërtheu ndaj lojtarëve të tij, pa e fshehur zhgënjimin e hidhur për një barazim që në fakt i hoqi skuadrës mundësinë e fundit për të luftuar për titullin kampion të Portugalisë, me Sportingun dhe Porton që tashmë do të bëjnë garën më vete në javët e fundit: “Në këtë moment ka disa lojtarë që nuk dua t’i shoh më në fushë. Thjesht nuk dua më që të luajnë”.
Mourinho ishte shumë i ashpër pas barazimit të fundit 1-1, që e largoi përfundimisht Benficën nga gara për titullin kombëtar: një ndeshje e dominuar në disa momente, ku “Dragones” iu afruan edhe fitores së plotë, por në fund erdhi një barazim steril që ndali ndjekjen e kreut dhe, në fakt, la në fushë shpresën e fundit për ta luajtur deri në fund. Kundër një Casa Pia, e treta nga fundi në renditje, që ka fituar vetëm 5 nga 28 ndeshjet e deritanishme, ndërsa Benfica mbetet ende – e vetmja në kampionatin portugez – me zero humbje, duhej bërë më shumë. Shumë më tepër.
Mourinho, fjalët e ashpra: “Sikur të mos jetonin për futbollin”
“Në këtë moment të saktë”, deklaroi Mourinho në konferencën pas ndeshjes, “ka disa lojtarë që nuk dua t’i shoh më në fushë. Thjesht nuk dua më që të luajnë në skuadrën time. Nuk më pëlqeu pjesa e parë, më pas në pushim folëm për ndryshimet taktike që duheshin bërë dhe u përpoqa t’ua bëj të qarta… Disa prej tyre duken të shkëputur nga realiteti, sikur të mos jetonin për futbollin. U bëra edhe një llogari të vogël: nëse nuk do ta fitonim këtë ndeshje, lufta e vështirë por ende e mundur për titullin do të përfundonte aty, dhe nuk do të ishim më zot të fatit tonë për të arritur vendin e dytë. Kjo ishte ajo që ishte në lojë”.
🚨🚨 José Mourinho ARRASADOR na Conferência de imprensa, diz que o Benfica não vai ser campeão, revelou que não conseguiu transformar caráteres de alguns jogadores e disse mesmo que tinha vontade de não colocar mais alguns jogadores em campo, mas que outros valores se levantam,… pic.twitter.com/knhgpKaVIF
Kujt i referohej Mourinho mes lojtarëve te Benfica: “E marrin jetën lehtë”
Mourinho nuk hyri në detaje duke përmendur emra konkretë, por mendimi i “Special One” do të “zbulohet” pas pak javësh, kur sezoni të përfundojë dhe të hapet merkatoja, ku do të kuptohet qartë kujt i drejtohej: “Në këtë skuadër ka ende disa profile që, pavarësisht pagës apo titujve, janë të uritur për fitore, por ka edhe të tjerë që duket sikur e marrin jetën lehtë. Kjo më trishton. Nuk janë njerëz të këqij dhe as profesionistë të këqij, por u mungon tmerrësisht karakteri. Sot humbëm titullin dhe, ndoshta, edhe vendin e dytë”.