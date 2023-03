Ben Affleck zbulon kërkesën e Michael Jordan për filmin biografik

Filmi ‘Air’ trajton figurën e Michael Jordan nga një këndvështrim i pabotuar deri më tani: krijimi i linjës së atleteve bazuar në figurën e tij nga Nike.

Ben Affleck, regjisor dhe njëkohësisht aktor i filmit artistik, ka folur gjatë prezantimit të filmit në South by Southwest dhe ka zbuluar detajet e takimit të tij me legjendën e basketbollit. “Kisha një shans të ulem me Michael Jordan, sepse thjesht nuk do ta bëja këtë film pa e pyetur atë: “Çfarë rëndësie ka për ty?”. Interesante dhe çuditërisht, ai kishte disa gjëra që kishin rëndësi”.

“Ai më tha për babain e tij. Dhe më pas foli për nënën e tij. Ishte hera e parë që pashë këtë vështrim në fytyrën e tij. Ishte një vështrim nderimi, frike, dashurie, mirënjohjeje dhe pafajësie. Ai tha , ‘Asgjë nga këto nuk do të kishte ndodhur pa nënën time.’ I thashë: ‘Kush do të doje të luante mamanë tënde?’ Ai tha, ‘Epo, duhet të jetë Viola Davis’.

“Kjo është njësoj si të thuash, ‘A mund të luaj basketboll në fushën tuaj?’ “Po, nëse merr Michael Jordan.” “Viola Davis është aktorja më e mirë që kam parë ndonjëherë”, vazhdoi Affleck. Ky është një biznes i vështirë. Është e vështirë të dish nëse je i suksesshëm. Është e vështirë të dish nëse ke arritur diçka. Por i sinqertë me Zotin, gjithmonë e kam ndjerë se nëse do të isha regjisor një ditë dhe do të kisha Viola Davis në një film, kjo do të ishte me të vërtetë diçka. Kjo do të thoshte botën për mua.”