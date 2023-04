Ben Affleck zbulon çfarë Jennifer Lopez nuk pëlqen tek ai

Gjatë një paraqitje në “The Drew Barrymore Show” Ben Affleck zbuloi se çfarë do të ndryshonte gruaja e tij tek ai, pavarësisht se ajo “kurrë” nuk e pranoi këtë.

“Ajo ndoshta do të donte të kultivonte shkurtësinë në mënyrën se si unë flas,” tha Affleck për Lopez. “Nuk e di nëse e keni vënë re, por unë vazhdoj dhe vazhdoj dhe vazhdoj. I zgjas gjërat.” “Ajo nuk ma ka thënë kurrë këtë, por ky do të ishte supozimi im”, shtoi ai. Kur Barrymore pyeti se si artistja mban një formë kaq të shkëlqyer, Affleck zbuloi se ishte vetëm një rast i gjenetikës së mirë. “Më lejoni t’ju them diçka që do t’ju shqetësojë,” tha aktori. “Jennifer ha çfarë të dojë. Ajo ha pica, biskota, akullore… gjithçka.”

E tronditur dukshëm, Barrymore pyeti: “A po funksionon?”, për të cilën Ben bëri shaka: “Ajo stërvit, por edhe unë stërvitem … por unë nuk dukem në mënyrë magjike sikur jam 20 vjeç, e dini çfarë dua të them? Me lëkurë perfekte dhe gjithçka.” Edhe pse ai sqaroi se Lopez ka një “etikë pune” dhe “disiplinë” të madhe, ai vazhdoi të flasë për gruan e tij “mbinjerëzore”. “Ajo është gruaja më e mrekullueshme në botë dhe duket spektakolare,” shtoi regjisori për partneren me të cilën u martua në korrik 2022.