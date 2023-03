Ben Affleck reagon për herë të parë pas pamjes së tij virale

Ben Affleck mohon të ketë kaluar një kohë të keqe në ndarjen e çmimeve Grammy 2023 dhe pretendon se fytyra e tij virale ishte për shkak të prezantuesit Trevor Noah duke e zënë në befasi për një skeç.

“Pashë Noah të afrohej dhe thashë, ‘Oh, Zot’”, tha regjisori i “Argo” për Hollywood Reporter. Pak para fillimit të skemës, kamerat kapën Affleck duke biseduar me gruan e tij, Jennifer Lopez. Aktori shtoi se ai po bënte shaka me këngëtaren “Jenny From the Block”, duke i thënë asaj, “Sapo të fillojnë të filmojnë, unë do të largohem nga ty dhe do të lë të ulesh pranë Trevor”.

Në skenë, Noah pretendoi të ishte në telefon me mamanë e tij pas performancës kontroverse të Sam Smith të “Unholy” dhe tha: “Mami, nuk ishte djalli i vërtetë. Jo, ata thjesht ishin veshur si djalli, mami.”Në atë kohë, prezantuesi ishte ulur pranë Lopez-it, e cila mund të shihej duke i folur Ben.

Pasi momenti u bë viral, të gjithë, nga fansat e deri te ekspertët morën pjesë në ngjarje. Një lexuese buzësh mendoi se Lopez i tha të shoqit: “Bëhu më pozitiv, ji më i qeshur”Një ekspert i gjuhës së trupit pohoi se gjesti i artistes ishte “qortues” dhe ishte një përpjekje për të treguar “kontroll”. Megjithatë, Jennifer u përpoq të qetësonte zhurmën duke u futur në mediat sociale menjëherë pas Grammy dhe duke ndarë se ajo kaloi “kohën më të mirë” me “dashurinë” e saj në shfaqjen e çmimeve.