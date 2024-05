Ben Affleck nxit aludimet se është ndarë nga JLo

Ben Affleck u shfaq pa unazën e tij të dasmës të premten mes thashethemeve se ai dhe gruaja Jennifer Lopez janë në krizë.

Aktori u pa në fotot e marra nga TMZ të shtunën duke u ngjitur në recitalin e fëmijës së tij dhe kamerat e kapën kur Affleck ngriti dorën e majtë gjatë vozitjes, duke zbuluar se ai ishte pa unazën e martesës.

Kjo është hera e parë që Affleck është parë pa unazën e tij të martesës që nga fillimi i thashethemeve në fillim të kësaj jave. Kur aktori i “Good Will Hunting” u fotografua duke marrë këngëtaren “Jenny From the Block” dhe vajzën e saj Emme të enjten, ai dhe gruaja e tij kishin ende unazat e tyre.

Është e paqartë se çfarë ndodhi në 24 orët midis seteve fotografike që e shtynë Ben të hiqte unazën e tij, por as ai dhe as Lopez nuk i kanë adresuar thashethemet e divorcit.

Çifti, i cili u martua në Vegas dhe më pas bëri një dasmë më formale në Gjeorgji në vitin 2022, ka qenë i hapur për vështirësitë e tyre në lidhje, veçanërisht duke pasur parasysh se ata anuluan fejesën dekada më parë.

“Kur Jen dhe unë u ndamë. katalizatori për këtë ishte sasia e shqyrtimit rreth jetës sonë private,” tha Affleck në dokumentarin “The Greatest Love Story Never Told” të Lopez, të publikuar në shkurt.

“Unë kisha një ndjenjë shumë të fortë të kufijve, fillimisht, rreth shtypit.” Më pas ai vazhdoi: “Duke u bashkuar përsëri, thashë: “Dëgjo, një nga gjërat që nuk dua është një marrëdhënie në mediat sociale”.

“Dhe më pas kuptova se nuk është një gjë e drejtë të pyesësh. Është disi sikur do të martohesh me një kapiten dhe do të thuash: “Epo, nuk më pëlqen uji”.

Affleck përfundoi , “Ne jemi vetëm dy njerëz me qasje të ndryshme, që po përpiqemi të mësojmë të bëjmë kompromis”.