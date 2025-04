Ben Affleck flet për Jennifer Lopez: E adhuroj

Ben Affleck lavdëroi së fundmi ish-bashkëshorten e tij, Jennifer Lopez .

Ndërsa fliste në tapetin e kuq në premierën e filmit të tij të ri The Accountant 2 në Los Anxhelos, më 16 prill, Affleck, 52 vjeç, tha për Entertainment Tonight se ai nuk ishte vetëm md fëmijët e tij për ngjarjen, por edhe me fëmijët e ish-it të tij.

“Është një natë e mrekullueshme. Fëmijët janë këtu, fëmijët e Jen janë këtu. Jam shumë, shumë i emocionuar,” tha Affleck për median. “Jam krenare për filmin, e dua filmin dhe më pëlqen kur janë të gjithë fëmijët. Është vërtet argëtuese, është emocionuese.”

Aktori ndan Violet, 19, Seraphina, 16 dhe Samuel, 13, me gruan e tij të parë, Jennifer Garner, ndërsa Lopez, 55, është nëna e binjakëve Max dhe Emme, 17, me ish-burrin e saj, Marc Anthony.

Bashkëprezantuesja e ET, Nischelle Turner, vazhdoi të komentojë se ishte me të vërtetël bukur që të dy fëmijët e Affleck dhe Lopez ishin të pranishëm dhe se ai “po mban marrëdhënie me ta”.

“Dëgjo, unë nuk i lexoj shumë gjërat në internet dhe ndonjëherë më duket se njerëzit duan të gjejnë diçka negative për të folur”, pranoi Affleck, përpara se të komplimentonte ish-in e tij.

“Sa për dijeni, Jennifer Lopez është spektakolare, e mrekullueshme me fëmijët e mi, ka marrëdhënie të shkëlqyer dhe vazhdueshme me ta,” shpjegoi aktori. “I dua fëmijët e saj. Ata janë të mrekullueshëm. Ajo është [një] një person jashtëzakonisht i rëndësishëm, i jashtëzakonshëm me shumë integritet, të cilin e adhuroj dhe i jam mirënjohës.”

Ai vazhdoi, “Jam i emocionuar që fëmijët janë këtu me mua. Ata fëmijë janë të mrekullueshëm, dhe jam i kënaqur që ky është një film që ata duan të vijnë ta shikojnë.”

Komentet e aktorit për Lopez dhe fëmijët e saj vijnë pasi ai theu heshtjen për ndarjen e tyre në një intervistë në GQ muajin e kaluar.

Ai tha për median se “nuk ka asnjë skandal, asnjë telenovelë, asnjë intrigë” pas ndarjes së tyre.

Dyshja u martuan në korrik 2022 dhe Lopez bëri kërkesë për divorc pak më shumë se dy vjet më vonë në gusht 2024. (Ata finalizuan divorcin në janar dhe u deklaruan zyrtarisht beqarë më 21 shkurt.)

The Accountant 2 do të publikohet më 25 Prill.