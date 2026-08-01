Belshi në protestë kundër hartës së re territoriale: Po na asimiloni!

Belshi i bashkohet valës së protestave kundër Reformës Territoriale.

Dhjetëra qytetarë kanë dalë sot në rrugë për të kundërshtuar propozimin e mazhorancës për shkrirjen e bashkisë së tyre dhe bashkimin me Bashkinë Elbasan.

Ata u mblodhën në qendër të Belshit me pankarta në duar, duke kërkuar që njësia e tyre vendore të ruajë statusin e bashkisë më vete.

Protestuesit thanë se ndryshimi i propozuar cenon identitetin e komunitetit, përfaqësimin lokal dhe rrezikon të largojë më tej shërbimet nga qytetarët.

Një nga pankartat e protestuesve shpreh edhe pakënaqësinë e banorëve ndaj vendimit të qeverisë, me mbishkrimin: “Rilindja e donte Belshin kryeqytet, ju po e asimiloni”.

Sipas tyre, bashkimi me Elbasanin nuk është thjesht një ndryshim në hartë, por një vendim që prek drejtpërdrejt zhvillimin ekonomik, shërbimet publike dhe të ardhmen e zonës.

Protesta e Belshit vjen pas reagimeve në disa bashki të tjera, përfshirë Poliçanin, Klosin, Prrenjasin dhe zona të tjera që kundërshtojnë propozimin për shkrirjen e njësive vendore.

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