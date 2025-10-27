Bellingham rrezikon pezullimin për festimin ndaj Barcelonës: përsërit gjestin vulgar

Fitorja e Real Madrid në “El Clasico” kundër Barcelonës ka shkaktuar një valë të madhe polemikash, sidomos për fundin e ndeshjes, ku të dyja skuadrat rrezikuan të përfshiheshin në një përleshje. Por nuk ka kaluar pa u vënë re as gjesti i bërë nga Jude Bellingham pas golit të dytë, atij që vendosi fitoren për “Los Blancos”: anglezi ka rënë sërish në të njëjtin gabim të bërë gjatë Euro 2024, kur festoi në mënyrë të pahijshme duke tallur kundërshtarët.
E bëri sërish kundër Barcelonës, dhe gjithçka është dokumentuar qartë nga fotografitë e bëra në kufijtë e fushës, të cilat mund ta fundosin atë. Me fanellën e Anglisë u shpëtua vetëm me një gjobë, por këtë herë ndëshkimi mund të jetë krejt tjetër, duke qenë se bëhet fjalë për përsëritje të shkeljes.
Gjesti i pahijshëm i Bellingham kundër Barcelonës
Menjëherë pas golit, anglezi u shpreh me një festim vulgar ndaj lojtarëve të Barcelonës, edhe pse nuk është e qartë nëse ai iu drejtua stolit kundërshtar apo tifozëve. Nuk është hera e parë që ndodh: Bellingham ishte gjobitur me 30 mijë euro për të njëjtin gjest të pahijshëm të bërë në Euro2024 kundër Sllovakisë. Në atë rast, mesfushori u pezullua për një ndeshje, por pezullimi do të zbatohej vetëm nëse ai do ta përsëriste gjestin brenda një viti.
Festimi i pahijshëm i Bellingham kundër Sllovakisë në vitin 2024
Për fatin e tij, vendimi ishte dhënë në muajin korrik dhe periudha e provës ka skaduar, por duke qenë se është hera e dytë, Bellingham rrezikon realisht një pezullim dhe gjithashtu një ndëshkim nga vetë Real Madrid. Kundër Sllovakisë ai u shpëtua duke sqaruar se gjesti ishte drejtuar ndaj disa tifozëve kundërshtarë që e kishin provokuar, por këtë herë situata mund të jetë krejtësisht ndryshe: anglezi nuk është aspak i sigurt nga një pezullim, si edhe nga një “qortim” i fortë nga Xabi Alonso, i cili tashmë duhet të menaxhojë disa çështje delikate brenda skuadrës.