Bellerin ngrin Real Madrid në shtesë: Vinicius nuk mjafton në Estadio de La Cartuja

Real Betis dhe Real Madrid ndanë pikët pas një përballjeje të fortë në LaLiga, në Estadio de La Cartuja, që përfundoi në barazim 1-1. Vendasit patën pak më shumë kontroll të topit, ndërsa miqtë u vunë në vështirësi gjatë gjithë ndeshjes, e cila mbeti e hapur deri në momentet e fundit.

Real Madrid kaloi në avantazh në minutën e 17-të falë Vinícius Júnior, i cili shënoi nga qendra e zonës me një goditje me këmbën e majtë. Ishte goli i 13-të i brazilianit në këtë kompeticion dhe i 125-ti për klubin, duke i dhënë epërsinë skuadrës Blancos në një ndeshje që mbeti e balancuar.

Betis reagoi me më shumë intensitet sulmues ndërsa ndeshja përparonte, dhe statistikat pasqyruan presionin e tyre. Ata e mbyllën takimin me 52% zotërim të topit, 19 goditje dhe shtatë goditje nga këndi, krahasuar me 48% të Madridit, 12 goditje dhe gjashtë kënde, megjithëse mysafirët realizuan tetë tentativa në portë kundrejt katër të Betis.

 

Barazimi erdhi në fund të kohës shtesë, kur Héctor Bellerín shënoi në minutën e 90-të plus katër me një goditje me këmbën e djathtë nga qendra e zonës. Goli i vonshëm siguroi që Betis të largohej me një pikë nga një përballje e luftuar fort në ndeshjen e 32-të të sezonit.

