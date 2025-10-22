“Bella Thiaw”, mbrojtësi bind, në Newcastle tallen me Taren:“Vjedhje në dëm të Milan”

Mes tifozëve të Newcastle dhe atyre të Milan po lind një marrëdhënie e veçantë, thuajse një kombinim urrejtjeje dhe dashurie. Në mes është figura e Malick Thiaw, ish-mbrojtës kuqezi që në pak javë po bëhet i dashur te Magpies. Pas buzëqeshjeve dhe entuziazmit për shitjen mbi 40 milion euro verën e kaluar nga klubi italian, tani për tifozët anglezë (dhe disa media) e njëjta shumë konsiderohet praktikisht një “vjedhje” në dëm të Djallit për performancën që ka treguar deri tani i riu gjerman mes Premier League dhe Champions League, pas disa sezoneve jo të suksesshme në Itali.

Chronicle Live ka folur për “vjedhje” lidhur me transferimin e Thiaw në Angli, duke e konsideruar një mbrojtës që mund të arrijë një vlerësim të dyfishtë brenda pak kohësh. I linduri në 2001 tregoi cilësi fizike dhe lexim të dueleve individuale, të zhvilluara edhe gjatë kohës te Milan, por jo mjaftueshëm për të bindur tifozët kuqezinj dhe sidomos Igli Taren që të thoshte jo ndaj 40 milionë eurove plus bonuse në ditët e fundit të merkatos, pavarësisht rritjes së vlerësuar në javët e para të përgatitjes nga vetë Allegri.

Çfarë ndodhi në Newcastle?
Eddie Howe i ka dhënë besim pas disa javësh ambientimi dhe, për shkak të dëmtimit të Schar, Thiaw mori vendin pranë Botman në mbrojtje dhe nuk e la më. Tetë paraqitje radhazi dhe një performancë optimale: “U integrua shumë shpejt. Di të bëjë gjithçka, ka strukturë fizike dhe aftësi teknike të shkëlqyera. I çmuar në mënyrën tonë të të bërit futboll” komentoi vetë Howe.


Dhe tifozët? Në pak kohë Malick Thiaw është bërë një i dashur i Magpies që, pas Sandro Tonalit, tani brohorasin për një lojtar të tyre të blerë nga Milani, me një këngë të personalizuar mbi notat e “Bella ciao”.

