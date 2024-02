Bella Hadid zyrtarizon lidhjen me të dashurin Adan Banuelos

Bella Hadid ka zyrtarizuar lidhjen me të dashurin, Adan Banuelos, përmes një postimi në Instagram. Modelja 27-vjeçare ka publikuar një album me foto të shkrepura në tetor të vitit 2023, për ditëlindjen e saj.

Në fotot e publikuara, kuptohet se ditëlindja ka qenë private, me njerëzit e dashur, në një fermë me kuaj, të cilët Bella i adhuron. Bella publikoi foto të çiftit pranë një tavoline dhe më pas, siç e do zakoni, duke u puthur.

“9 tetor 2023. Ditëlindja ime e 27”, shkroi Hadid, shoqëruar me emoji.

Bella dhe Adan ishin veshur si kaubojsë dhe përpos dashurisë së tyre, i bashkon edhe pasioni për kuajt.

Nuk dihet se prej sa kohësh ata janë të lidhur, por romanca e tyre u bë publike një javë pas ditëlindjes së modelës. Paparacët e TMZ i fotografuan duke u puthur në Teksas.