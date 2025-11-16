Bella Hadid flet hapur për ankthin dhe sëmundjen Lyme

Supermodelja Bella Hadid ka ndarë me ndjekësit betejën e saj me ankthin ndërsa vazhdon të përballet me sëmundjen kronike Lyme.
Modelja, e diagnostikuar për herë të parë në vitin 2013, përdori Instagramin për të postuar dy mesazhe që japin një pasqyrë të sfidave të saj shëndetësore.
Në një postim, Bella ripostoi një postim nga @chronicillnesshumor ku shkruhej: “Kur sëmundja jote kronike është sëmundje kronike dhe dikush thotë ‘është gjithmonë diçka me ty’… po, është kronike.”
Ajo gjithashtu ndau një postim nga influencuesja Alexandra Wildeson me titullin “Dualiteti i jetës me sëmundje kronike”, duke shtuar: “Ankthi mjekësor është kaq real. Faleminderit që i përmblodheni të gjitha mendimet dhe situatat e mia të përditshme në një shputë. E vërteta.”
Bella ka mbajtur fansat e saj të informuar për sfidat me sëmundjen Lyme, të cilën e kanë diagnostikuar edhe nëna dhe vëllai i saj, Yolanda dhe Anwar Hadid. Ajo ka folur kohët e fundit edhe për problemet e saj me ankthin gjatë Ditës Botërore të Shëndetit Mendor, duke përshkruar ndikimin emocional dhe fizik të ankthit dhe depresionit në jetën e saj të përditshme.
“Shpesh ka një ndjenjë të thellë turpi që vjen me problemet e shëndetit mendor. Kam mësuar se kjo nuk është dobësi, por një pjesë e identitetit tim,” shkroi Bella.