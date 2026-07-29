Belinda Balluku thirret në SPAK e shoqëruar nga avokati

Në adresë të ish-ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë është nisur fletëthirrja ku u kërkohet të paraqitet në SPAK me datë 31 korrik në shoqërinë e avokati për shkak se për tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogarasë është e pandehur.

Oficerët e BKH-së do t’i komunikojnë vendimin për zgjatjeve e afateve, deri më datë 20 tetor, përderisa prokurorët kanë argumentuar se kanë ende veprime hetimore për të kryer.

Këtë të martë, ndërkohë ku vendim iu është bërë me dije ish-kreut të Autoritetit Rrugor Shqiptare, Gentian Gjyli dhe Ish-administratorit të KESH Erald Elezi, ish-kreu i KESH bashkë të pandehur me Ballukun.

Ndaj ish-numrit dy të qeverisë janë dy masa sigurie në fuqi; ndalim për të dalë jashtë vendit dhe pezullim nga ushtrimi i funksioneve.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

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