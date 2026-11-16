“Bëjnë mirë që e duan Europianin”: Rolando Maran synon një tjetër kualifikim të madh

Shqipëria e ka mbyllur me sukses një objektiv të rëndësishëm, duke fituar grupin dhe siguruar ngjitjen në Ligën B, ndërsa për trajnerin Rolando Maran ky rezultat përfaqëson shumë më tepër sesa një arritje në renditje. Tekniku italian e sheh këtë sukses si konfirmimin e progresit të bërë nga skuadra gjatë muajve të fundit, por edhe si një pikënisje për ambicie më të mëdha. Në qendër të mesazhit të tij është besimi se Kombëtarja ka krijuar bazat e duhura për të synuar një tjetër kualifikim në Kampionatin Europian.
Në prononcimin pas ndeshjes, Maran nuk e fshehu kënaqësinë për objektivin e realizuar. Ai ia atribuoi meritën kryesore futbollistëve, duke theksuar se pas fitores së grupit qëndron një seri rezultatesh pozitive, përmirësimi i vazhdueshëm i ekipit dhe një atmosferë gjithnjë e më e ngrohtë me tifozët. Për trajnerin, këto janë tregues që dëshmojnë se projekti kuqezi po ecën në drejtimin e duhur.
Nga nisja e vështirë te rritja e skuadrës
Maran u ndal edhe te mënyra se si nisi aventura e tij në krye të Shqipërisë. Ai kujtoi se ndeshjet e qershorit erdhën në një moment kur nuk kishte pasur ende mundësinë ta njihte dhe ta përgatiste plotësisht skuadrën, por situata ndryshoi me kalimin e kohës. Sipas tij, rritja e ekipit nuk ishte vetëm rezultat i punës taktike, por edhe i gatishmërisë së futbollistëve për të besuar te ideja e trajnerit dhe për të ndërtuar së bashku një projekt të përbashkët.
“Jam shumë i lumtur sepse kur arrin objektivin, nuk është gjithmonë perceptimi në momentin që vjen sa mund të ndikosh në ekip. Përtej ndeshjeve të qershorit, ku sapo erdhe dhe shkuam në fushë pa provuar e parë asgjë, por pastaj ekipi u rrit. Por edhe pse kishte një qasje nga ata dhe pjesëmarrje në këtë projekt e rritje që ishte thelbësore, kur është ky bashkëpunim e dëshirë për të bërë atë që thotë trajneri, bëhet gjithçka shumë më e thjeshtë”, u shpreh Maran.
Ky është një nga vlerësimet më domethënëse të trajnerit për grupin që ka në dispozicion. Maran nënvizon se përparimi është ndërtuar mbi bashkëpunimin dhe përkushtimin e lojtarëve, të cilët kanë pranuar idetë e tij dhe kanë kontribuar në konsolidimin e një skuadre më të organizuar dhe më konkurruese.
Europiani, një ëndërr që Maran nuk e konsideron të tepruar
Deklarata më e fortë e trajnerit lidhej pikërisht me ambicien për të qenë pjesë e Kampionatit Europian. I pyetur për këtë objektiv, Maran nuk u përpoq ta frenonte entuziazmin, përkundrazi, e konsideroi të drejtë që tifozët dhe i gjithë ambienti kuqezi ta ëndërrojnë një tjetër pjesëmarrje në turneun madhor.
“Europiani? Bëjnë mirë që e duan të gjithë. Mendoj se kjo fitore duhet të japë shumë krenari për këtë ekip e kombëtare, për mënyrën si erdhi përtej rezultateve. Jam i lumtur për tifozët, presidentin që besoi te puna ime. Më kënaq që do përfitojë e gjithë federata nga ky sukses, janë kushtet e duhura për të synuar për të bërë një Europian”, deklaroi trajneri.
Mesazhi i Maran është i qartë: Shqipëria nuk duhet ta shohë fitimin e grupit vetëm si një objektiv të përmbushur, por si një mundësi për të ngritur më tej pritshmëritë. Ngjitja në Ligën B është hapi i parë i rëndësishëm në këtë rrugëtim, ndërsa synimi për Europianin kërkon vazhdimësi, përmirësim dhe ruajtjen e frymës së krijuar brenda skuadrës.
Mirënjohje për lojtarët dhe besim te projekti kuqezi
Në fund, trajneri u kujdes të ndante meritat me ata që e bënë të mundur këtë sukses. Ai pranoi komplimentet, por theksoi se protagonistët kryesorë janë futbollistët. Gjithashtu, vlerësoi mbështetjen e tifozëve dhe besimin e presidentit të Federatës, duke e konsideruar arritjen një përfitim për të gjithë institucionin.
“Komplimentet i pranojmë. Ua thashë edhe lojtarëve që janë ata të cilët janë kryesorët. Gjëja e bukur është që fitorja e këtij grupi, ka sjellë bashkë shumë fitore të rëndësishme të vogla. Shifrat janë të rëndësishme, një ngrohtësi nga tifozët që është përtej fitores, gjëja më e rëndësishme. Janë shifra që kanë përmirësuar çdo edicion tjetër, djem debutues, shumë gjëra pozitive qe do të jenë të mira për vijimin e këtij projekti.”
Për teknikun italian, pra, suksesi nuk matet vetëm me pikët dhe vendin e parë. Ai sheh te ky edicion një skuadër që është rritur, futbollistë të rinj që kanë fituar hapësirë dhe një lidhje më të fortë me tifozët. Tashmë, sfida është që këto arritje të mos mbeten një moment i izoluar, por të shërbejnë si bazë për një Shqipëri që synon të jetë sërish pjesë e nivele të larta të futbollit europian.