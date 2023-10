Bëhet virale deklarata e Justin Timberlake pas ndarjes nga Britney

Një intervistë në të cilën Justin Timberlake kërcënoi se do të zbulonte “çdo gjë të ndyrë” për ish-in e tij Britney Spears është rishfaqur disa ditë përpara se të publikohen kujtimet e saj .

“Kam qenë me Britney gjysmën e jetës sime, por nuk e njoh më atë person. Nuk jam i sigurt se e kam njohur më parë,” i tha ai gazetarit Robert Haskell në një profil të vitit 2006, sipas një pamjeje të shpërndarë në Twitter të enjten. “Nëse do të shkruaja një artikull për të, nuk do të isha në gjendje të luftoja dëshirën për të shkruar çdo gjë të pistë për të.”

Deklaratat e Timberlake u rishfaqën në internet pasi fragmente nga “The Woman In Me” kanë dalë në publik përpara publikimit të tij më 24 tetor. Në libër, këngëtarja “Gimme More” zbuloi se kishte kryer një abort gjatë marrëdhënies së saj me artistin – me të cilin ishte në lidhje nga viti 1999 deri në 2002.

“E doja shumë Justinin. Doja shumë që një ditë të kishim një familje së bashku. Kjo do të ishte shumë më herët sesa e kisha parashikuar”, shkroi ajo në një fragment të publikuar nga People Tuesday.

Megjithatë, Spears tha se Timberlake “nuk ishte i lumtur” për shtatzëninë për shkak se ishin shumë të rinj. (Spears ishte 18 ose 19 në atë kohë.)

“Ai tha se ne nuk ishim gati të kishim një fëmijë në jetën tonë sepse ishim shumë të rinj,” pohoi ajo. “Jam e sigurt se njerëzit do të më urrejnë për këtë, por unë rashë dakord të mos e lindja fëmijën. Nuk e di nëse ky ishte vendimi i duhur. Nëse do të ishte lënë vetëm në dorën time, nuk do ta kisha bërë kurrë.”