Befasi e madhe në Bundesliga, Augsburg mposht Bayern në Munich

Bayern Munich pësoi një humbje surprizë në Bundesliga të shtunën pasdite, duke u mundur 2-1 nga Augsburg, ekip që lufton për mbijetesë. Hiroki Ito kaloi vendasit në avantazh me kokë nga një këndore në pjesën e parë. Por Augsburg reagoi dhe shënoi dy herë për të marrë fitoren. Humbja e Bayern mund të ngushtojë epërsinë e tyre në krye të renditjes ndaj Borussia Dortmund nëse fiton ndaj Union Berlin.
Augsburg nisi sfidën me ritëm të mirë, me Alexis Claude-Maurice që goditi nga distanca, por nuk gjeti portën. Bayern kontrolloi topin mbi 80% të 15 minutave të para. Por goli erdhi në mes të pjesës së parë, kur Michael Olise asistoi për Hiroki Ito, që shënoi me kokë.
Bayern tentoi të dyfishonte avantazhin, përfshirë edhe raste ku Harry Kane u përpoq të kontribuonte. Por skuadra nuk arriti të shfrytëzonte aksionet e pastra. Lennart Karl gjithashtu goditi jashtë kuadratit pas një aksioni të Luis Diaz. Augsburg mbeti në lojë dhe pothuajse gjeti barazimin para pushimit, kur Robin Fellhauer goditi shtyllën.
Në pjesën e dytë, Bayern nuk arriti të rritë ritmin, dhe Augsburg përfitoi nga lëvizjet e tyre të ngadalta. Mert Komur nga një këndore shërbeu për Arthur Chaves që barazoi rezultatin 1-1. Në dhjetë minutat e fundit, Dimitris Giannoulis gjeti Han-Noah Massengo të lirë, dhe ai shënoi golin vendimtar për 2-1.
Bayern ushtroi presion deri në fund, duke përfshirë tentativa nga Kane dhe lojtarë të tjerë. Por nuk arriti të krijonte raste të pastra për të shpëtuar ndeshjen. Goditja finale e Michael Olise goditi shtyllën dhe nuk mjaftoi. Kjo ishte humbja e dytë e Bayern në Bundesliga këtë sezon, duke i hapur mundësi Borussia Dortmund të ngushtoje diferencën në renditje.
REZULTATET NË NDESHJET E TJERA TË BUNDESLIGES
Bayer Leverkusen 1-0 Werder Bremen
Eintracht Frankfurt 1-3 Hoffenheim
FC Heidenheim 0-3 RB Leipzig
Mainz 05 3-1 Wolfsburg