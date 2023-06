Bebe Rexha reagon sërish ndaj kritikave për peshën e saj

Bebe Rexha ka reaguar sërish ndaj kritikave për peshën e saj.

“Po, unë jam në epokën time, atë të qenurit e shëndetshme dhe çfarë?” Këngëtarja “Me, Myself & I” shkroi në Twitter të premten, krahas një selfie në pasqyr me barkun e ekspozuar. Ajo e shoqëroi tweet-in me një pamje të ekranit të sugjerimeve të TikTok për atë që kërkojnë të tjerët në aplikacion, të cilat përfshinin fraza të tilla si “bebe rexha coachella” dhe “bebe rexha po shëndoshet”.

Në prill, Rexha goditi TikTok-un që në mënyrë të ngjashme u sugjeroi përdoruesve frazën e kërkimit “bebe rexha peshë”.

“Të shohësh atë shirit kërkimi është kaq shqetësuese,” shkroi artistja. “Kam shtuar në peshë. Faleminderit të gjithë njerëzve që më duan pa marrë parasysh çfarë.”Më 25 prill, këngëtarjazbuloi se shtimi i saj në peshë – me të cilin ajo ka “luftuar gjithmonë” – i atribuohej një diagnoze të PCOS, ose diagnozës së sindromës së vezores policistike.

“Unë shtova 30 kile kaq shpejt, ndoshta pak më shumë. Por ne duhet të jemi vetëm pozitivë dhe thjesht t’u japim njerëzve dashuri, “tu shpreh Bebe në “The Jennifer Hudson Show”.“Ju nuk e dini se çfarë po kalon dikush, çfarë po kalon në jetën e tyre, kështu që është disi e vështirë. Por ndihem sikur jemi në vitin 2023… nuk duhet të flasim për peshën e njerëzve”.