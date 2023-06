Bebe Rexha reagon pas incidentit në koncertin e saj

Bebe Rexha ka reaguar pas incidentit në koncertin e saj ku një fans e goditi me celular.

Këngëtarja e “In The Name of Love” postoi një selfie në Instagram të hënën, ku shihej duke ngritur gishtin e madh teksa kishte një fasho në syrin e saj të majtë. “I’m Good (Jam mirë), ka shkruar Rexha, duke iu referuar këngës hit të saj dhe të David Guetta-s, “I’m Good (Blue)”. Fansat vërshuan në seksionin e komenteve të postimit për t’i uruar asaj një shërim të shpejtë dhe për të kritikuar fansin.

“Më vjen shumë keq që ju ka ndodhur. Shpresoj që personi që ju ka sulmuar të arrestohet dhe të ndalohet nga shfaqjet tuaja në të ardhmen ”, ka shkruar një person. “Ne Të duam ty. Njerëzit nuk dinë të sillen me mbretin,” tha një tjetër. “Ti meriton kaq, kaq, shumë . shërohu shpejt”, komentoi një i tretë. Për fat të mirë, fansi, Nicolas Malvagna u arrestua dhe u akuzua për sulm mbi incidentin në The Rooftop në Pier 17. 27-vjeçari Manalapan, N.J. raportohet se është në paraburgim policor dhe do të gjykohet të hënën.

Pamjet video të incidentit kaotik të kapur nga pjesëmarrësit e koncertit tregojnë Rexhën duke rënë në gjunjë nga dhimbja pasi u godit në fytyrë nga një telefon i hedhur drejt saj nga publiku. Anëtarët e ekuipazhit u panë duke nxituar në anën e saj për ta ndihmuar ndërsa shfaqja mori fund të papritur. E nominuara për Grammy, thuhet se mori ndihmë mjekësore në vend përpara se të dërgohej në spital.