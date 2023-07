Bebe Rexha publikon mesazhin e partnerit për peshën e saj

Bebe Rexha u duk se sulmoi të dashurin Keyan Safyari për kritikat rreth peshës së saj.

Këngëtarja “I’m Good (Blue)” shkoi në Instagram Story për të postuar mesazhin, në të cilin Safyari dyshohet se ka shkruar se donte të ishte “i sinqertë” për pamjen e saj.

“Gjithmonë kam thënë se do të jem i sinqertë me ty dhe fytyra jote po ndryshonte, kështu që të thashë se ishte… kjo ishte biseda që po bënim dhe ti më pyete”, thuhej në tekst. “A duhet të pretendoj se nuk ndodhi dhe se është në rregull? Unë shtoj 3 kilogramë dhe ti më quan topolakë dhe të shëndoshë. Nuk do të thotë se nuk më do ml.”

Safyari dyshohet se argumentoi se Rexha, “po përpiqej të gjente arsye për t’u ndarë” me të. “Mos përdor diçka të tillë për të armatosur zemërimin, ankthin apo ndonjë pasiguri që mund të keni”, vazhdoi teksti. “Ti e di se unë të kam parë gjithmonë të bukur dhe të kam dashur pa marrë parasysh çfarë.”

Është e paqartë nëse Bebe dhe Safyari, të cilët filluan lidhjen në vitin 2020 janë ndarë. Megjithatë, artistja u pa e lumtur duke kënduar këngët e saj “No Broken Hearts” dhe “Bad Bitch” në videot e postuara në Instagram Story të shtunën.

Mesazhi i supozuar vjen pasi kandidatja për Grammy, e cila ka qenë e sinqertë në lidhje me çështjet e imazhit, foli për diagnozën e saj me sindromën e vezores policistike (PCOS) në maj. “Shtova 30 kile kaq shpejt, ndoshta pak më shumë. Por ne duhet të jemi vetëm pozitivë dhe thjesht t’u tregojmë njerëzve dashuri, “tha ajo gjatë një paraqitje në “The Jennifer Hudson Show”.