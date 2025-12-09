Bebe Rexha ngre temperaturat me foto seksi nga plazhi

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka tërhequr sërish vëmendjen e ndjekësve të saj në rrjetet sociale me disa foto provokuese të realizuara së fundmi në plazh.

 

Artistja ka ndarë imazhet me miliona fansa në Instagram, ku shfaqet e veshur me bikini të zeza, duke vënë në pah format trupore dhe stilin e saj karakteristik.

 

Postimi ka marrë menjëherë mijëra pëlqime dhe komente, ku ndjekësit e kanë komplimentuar për pamjen dhe vetëbesimin.

 

Bebe Rexha njihet për stilin e saj të guximshëm dhe shpesh herë “ndez” rrjetet sociale me paraqitjet e saj, ndërsa edhe këtë herë nuk ka zhgënjyer fansat, të cilët e kanë përshkruar si një nga artiste më atraktive të momentit.

